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ФАС рассмотрит данные участников рынка топлива в регионах для снижения цен

ФАС рассмотрит данные участников рынка топлива в регионах для снижения цен - 26.04.2024, ПРАЙМ

ФАС рассмотрит данные участников рынка топлива в регионах для снижения цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует данные более 100 участников рынка топлива в Сибири, на Дальнем Востоке и на юге для снижения цен... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T13:09+0300

2024-04-26T13:09+0300

2024-04-26T13:30+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует данные более 100 участников рынка топлива в Сибири, на Дальнем Востоке и на юге для снижения цен в мелком опте, сообщило ведомство. "ФАС России и ее территориальные органы проанализируют данные более 100 участников рынка нефтепродуктов в регионах Южного федерального округа, Сибири и Дальнего Востока. Служба проводит системную работу по принятию нефтяными компаниями исчерпывающих мер по снижению стоимости мелкооптовой реализации моторных топлив", - говорится в сообщении.Кроме того, для увеличения объема бензина и дизельного топлива сейчас прорабатывается вопрос реализации нефтепродуктов мелким оптом через биржу с частных нефтебаз, добавили в ФАС. Тогда как сейчас продажа нефтепродуктов мелким оптом на бирже осуществляется только вертикально интегрированными компаниями, отметили там.Служба также анализирует информацию о планируемом спросе со стороны топливных трейдеров. В марте ФАС направляла запросы 34 компаниям. По мнению ведомства, нефтетрейдерам необходимо доработать критерии и подходы к формированию планов закупок топлива.Накануне вице-премьер РФ Александр Новак поручил ФАС проанализировать превышение цен на топливо на АЗС над мелким оптом в Южном и Дальневосточном федеральных округах, а также в Сибири и устранить диспаритет.В начале месяца Новак также обсудил с ведомствами и нефтяниками ценовую политику в крупном и мелком опте и при реализации на автозаправках. В декабре биржевая стоимость топлива в России снижалась значительно. Однако, как считала ФАС, это не в полной мере отразилось в мелком опт

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