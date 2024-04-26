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Страны Балтии и Финляндия ведут себя безобразно, заявил глава ФТС

Страны Балтии и Финляндия ведут себя безобразно, заявил глава ФТС - 26.04.2024, ПРАЙМ

Страны Балтии и Финляндия ведут себя безобразно, заявил глава ФТС

Страны Балтии и Поведение Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы - безобразно, они саботируют прохождение грузов и создают искусственные очереди на границе. Об этом | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T09:25+0300

2024-04-26T09:25+0300

2024-04-26T10:39+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Страны Балтии и Поведение Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы - безобразно, они саботируют прохождение грузов и создают искусственные очереди на границе. Об этом рассказал агентству РИА Новости врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов."Латвия, Литва, Эстония, Финляндия - они ведут себя с точки зрения таможенных правил просто безобразно, когда они реально саботируют прохождение грузов и создают искусственные очереди", - сказал он на полях 78-го заседания совета руководителей таможенных служб стран СНГ.Так, Давыдов напомнил, что на пункте пропуска "Бурачки-Терехово" на российско- литовской границе, в очереди стоят около двух тысяч автомобилей. При этом литовская сторона пропускает в Россию чуть больше 100 машин."Представляете, это 20 дней стоять в очереди. А там стоит и "скоропорт", там могут быть лекарства, там могут быть продукты первой необходимости", - отметил врио главы ФТС.По его словам, такое поведение является сознательной политикой удушения и саботажа международной торговли.Как подчеркнул Давыдов, финские и прибалтийские таможенники действуют по методу "итальянской забастовки", говоря, что ехать можно, при этом специально создают очередь. "Я по этому поводу даже писал недавно письмо генеральному секретарю Всемирной таможенной организации", - сказал ое.Глава ФТС напомнил генсеку ВТамО Яну Сондерсу, что основное требование для членов этой организации - содействие развитию международной торговли. "Он мне пишет, что мы не политическая организация, давайте не будем политизировать ситуацию. А какая здесь политика, когда речь идет просто о торговле?" - отметил Давыдов.

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