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В ФТС оценили допдоходы бюджета от снижения порога беспошлинного ввоза

В ФТС оценили допдоходы бюджета от снижения порога беспошлинного ввоза - 26.04.2024, ПРАЙМ

В ФТС оценили допдоходы бюджета от снижения порога беспошлинного ввоза

Дополнительные доходы госбюджета РФ от снижения порога беспошлинного ввоза в 2024 году оцениваются в 3,5 миллиарда рублей, заявил РИА Новости врио главы... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T10:12+0300

2024-04-26T10:12+0300

2024-04-26T10:12+0300

бюджет

фтс россии

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ТАШКЕНТ, 26 апр – ПРАЙМ. Дополнительные доходы госбюджета РФ от снижения порога беспошлинного ввоза в 2024 году оцениваются в 3,5 миллиарда рублей, заявил РИА Новости врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. В Ташкенте в пятницу открылось 78-е заседание совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ под председательством российской стороны. До 2019 года порог беспошлинного ввоза товаров в России составлял 1000 евро, затем его несколько раз снижали, с января 2020 года он составлял 200 евро. В апреле 2022 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) временно вернула порог к уровню 1000 евро. Этот период несколько раз продлевался, последний раз – до апреля 2024 года. С 1 апреля потолок снизился до исходных 200 евро (около 19 900 рублей по курсу ЦБ). "Мы рассчитываем, что, вернувшись к порогу 200 (евро), если брать по году, это порядка 3,5 миллиарда рублей дополнительных платежей. Что, в принципе, тоже деньги", - сказал Давыдов на полях заседания, отвечая на вопрос РИА Новости о дополнительных доходах в бюджет от снижения порога. Давыдов сообщил, что ФТС ежедневно собирает порядка 25 миллиардов рублей таможенных сборов и платежей. "Речь идет о том, что и порог 200 (евро) очень льготный. Потому что можно купить костюм, можно купить несколько рубашек, можно купить две пары ботинок – а это, по сути, все то, что не будет произведено на нашей территории", - добавил врио главы ФТС.

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бюджет, фтс россии