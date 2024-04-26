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В TotalEnergies спрогнозировали резкий скачок цен на газ

В TotalEnergies спрогнозировали резкий скачок цен на газ - 26.04.2024, ПРАЙМ

В TotalEnergies спрогнозировали резкий скачок цен на газ

Цены на газ быстро подскочат, если Евросоюз введет санкции против поставок российского сжиженного природного газа (СПГ), заявил глава французской TotalEnergies... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T15:58+0300

2024-04-26T15:58+0300

2024-04-26T15:59+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Цены на газ быстро подскочат, если Евросоюз введет санкции против поставок российского сжиженного природного газа (СПГ), заявил глава французской TotalEnergies Патрик Пуянне в ходе телеконференции по итогам первого квартала. Ранее агентство Блумберг писало, что Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ может ввести санкции против российских проектов сжижения газа, а также ввести запрет на реэскпорт российского сжиженного газа в третьи страны через европейские порты. "Если Европа наложит санкции на (российский - ред.) СПГ, то цены на газ быстро и сильно подскочат, но мы только получим выгоду от этого… потому что мы не получаем дивиденды с "Ямала СПГ" с 2023 года", - сказал он, отвечая на вопрос о влиянии возможных санкций ЕС против российского СПГ. Кроме того, по мнению топ-менеджера, европейские санкции против российского СПГ, скорее всего, не будут введены до 2027 года, пока на рынок не выйдут существенные объемы этого продукта с новых производств в других странах. В противном случае TotalEnergies объявит форс-мажор по некоторым контрактам, связанным с поставками с "Ямала СПГ". По словам Пуянне, у компании есть два контракта на поставки СПГ для Европы и один для Азии, на который компании "надо посмотреть внимательнее". "Ямал СПГ" - российский проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры: "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая, а также четвертая мощностью 900 тысяч тонн в год. Таким образом, общая проектная мощность завода составляет почти 17,5 миллиона тонн.

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газ, цены, totalenergies, новости