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"Молдовагаз" попросила снизить тариф на газ для потребителей в Молдавии

"Молдовагаз" попросила снизить тариф на газ для потребителей в Молдавии - 26.04.2024, ПРАЙМ

"Молдовагаз" попросила снизить тариф на газ для потребителей в Молдавии

"Молдовагаз" обратился в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ)с просьбой снизить тариф на газ для потребителей в Молдавии на 9,3%, сообщил | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T16:16+0300

2024-04-26T16:16+0300

2024-04-26T16:16+0300

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КИШИНЕВ, 26 апр - ПРАЙМ. "Молдовагаз" обратился в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ)с просьбой снизить тариф на газ для потребителей в Молдавии на 9,3%, сообщил в пятницу глава компании Вадим Чебан. "Молдовагаз" направил в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос на пересмотр тарифа на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам в 2024 году. Согласно проекту расчета, средневзвешенный тариф на поставку природного газа предлагается уменьшить на 9,3%", - написал Чебан в своем Telegram-канале. По его словам, основными факторами, обусловившими необходимость пересмотра тарифов, стало существенное снижение закупочных цен на газ на платформе TTF и снижение объемов реализации газа потребителям. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами.

https://1prime.ru/20240423/gaz-847612483.html

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