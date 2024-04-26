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"Молдовагаз" попросила снизить тариф на газ для потребителей в Молдавии
"Молдовагаз" попросила снизить тариф на газ для потребителей в Молдавии - 26.04.2024, ПРАЙМ
"Молдовагаз" попросила снизить тариф на газ для потребителей в Молдавии
"Молдовагаз" обратился в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ)с просьбой снизить тариф на газ для потребителей в Молдавии на 9,3%, сообщил | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T16:16+0300
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2024-04-26T16:16+0300
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КИШИНЕВ, 26 апр - ПРАЙМ. "Молдовагаз" обратился в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ)с просьбой снизить тариф на газ для потребителей в Молдавии на 9,3%, сообщил в пятницу глава компании Вадим Чебан. "Молдовагаз" направил в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос на пересмотр тарифа на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам в 2024 году. Согласно проекту расчета, средневзвешенный тариф на поставку природного газа предлагается уменьшить на 9,3%", - написал Чебан в своем Telegram-канале. По его словам, основными факторами, обусловившими необходимость пересмотра тарифов, стало существенное снижение закупочных цен на газ на платформе TTF и снижение объемов реализации газа потребителям. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами.
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Энергетика, МОЛДАВИЯ, Новости
"Молдовагаз" попросила снизить тариф на газ для потребителей в Молдавии
"Молдовагаз" просит регулятора снизить тариф на газ для потребителей в Молдавии на 9,3%
КИШИНЕВ, 26 апр - ПРАЙМ. "Молдовагаз" обратился в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ)с просьбой снизить тариф на газ для потребителей в Молдавии на 9,3%, сообщил в пятницу глава компании Вадим Чебан.
"Молдовагаз" направил в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос на пересмотр тарифа на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам в 2024 году. Согласно проекту расчета, средневзвешенный тариф на поставку природного газа предлагается уменьшить на 9,3%", - написал Чебан в своем Telegram-канале.
По его словам, основными факторами, обусловившими необходимость пересмотра тарифов, стало существенное снижение закупочных цен на газ на платформе TTF и снижение объемов реализации газа потребителям.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами.
Назван поставщик газа для "Молдовагаза" на май