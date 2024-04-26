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Минэкономразвития прогнозирует рост экспорта газа по трубе в 2024 году - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Минэкономразвития прогнозирует рост экспорта газа по трубе в 2024 году
Минэкономразвития прогнозирует рост экспорта газа по трубе в 2024 году - 26.04.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития прогнозирует рост экспорта газа по трубе в 2024 году
Минэкономразвития ожидает экспорт трубопроводного газа из РФ в 2024 году на уровне 108 миллиардов кубометров против 101 миллиарда годом ранее, или рост на 6,9%, | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T20:03+0300
2024-04-26T20:17+0300
экспорт газа
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает экспорт трубопроводного газа из РФ в 2024 году на уровне 108 миллиардов кубометров против 101 миллиарда годом ранее, или рост на 6,9%, говорится в сценарных условиях прогноза, опубликованных на сайте министерства. Согласно как базовому, так и консервативному прогнозу, поставки газа из России по трубопроводам в 2024 году составят 108 миллиардов кубометров. Этот экспорт в прошлом году составил 101 миллиард кубометров. Минэкономразвития также ожидает, что, по базовому прогнозу, экспорт трубопроводного газа из России в 2025 году будет еще выше - 120 миллиардов кубометров, в 2026 году вырастет до 126 миллиардов, а в 2027 году - чуть снизится до 122 миллиардов кубов. В то же время по консервативному прогнозу поставки российского газа на зарубежные рынки в 2025 году будут составлять 103 миллиарда кубометров, в 2026 году - 108 миллиардов, а в 2027-м - 113 миллиардов.
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экспорт газа
экспорт газа
20:03 26.04.2024 (обновлено: 20:17 26.04.2024)
 
Минэкономразвития прогнозирует рост экспорта газа по трубе в 2024 году

МЭР ждет роста экспорта газа по трубе в 2024 году на 7%, до 108 млрд кубов

© Unsplash/Ilse DriessenГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Ilse Driessen
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает экспорт трубопроводного газа из РФ в 2024 году на уровне 108 миллиардов кубометров против 101 миллиарда годом ранее, или рост на 6,9%, говорится в сценарных условиях прогноза, опубликованных на сайте министерства.
Согласно как базовому, так и консервативному прогнозу, поставки газа из России по трубопроводам в 2024 году составят 108 миллиардов кубометров. Этот экспорт в прошлом году составил 101 миллиард кубометров.
Минэкономразвития также ожидает, что, по базовому прогнозу, экспорт трубопроводного газа из России в 2025 году будет еще выше - 120 миллиардов кубометров, в 2026 году вырастет до 126 миллиардов, а в 2027 году - чуть снизится до 122 миллиардов кубов.
В то же время по консервативному прогнозу поставки российского газа на зарубежные рынки в 2025 году будут составлять 103 миллиарда кубометров, в 2026 году - 108 миллиардов, а в 2027-м - 113 миллиардов.
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экспорт газа
 
 
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