https://1prime.ru/20240426/gaz-847751406.html
Минэкономразвития ждет роста добычи газа в России в 2024 году
Минэкономразвития ждет роста добычи газа в России в 2024 году - 26.04.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития ждет роста добычи газа в России в 2024 году
Минэкономразвития ожидает, что добыча газа в РФ в 2024 году вырастет на 4,6%, до 666,7 миллиарда кубометров, об этом говорится в сценарных условиях и базового,... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T20:05+0300
2024-04-26T20:05+0300
2024-04-26T20:05+0300
добыча газа
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает, что добыча газа в РФ в 2024 году вырастет на 4,6%, до 666,7 миллиарда кубометров, об этом говорится в сценарных условиях и базового, и консервативного прогноза, опубликованных на сайте министерства. Согласно представленным материалам Минэкономразвития, в 2023 году добыча газа составила 637,6 миллиарда кубометров, а в 2024 году ожидается на уровне 666,7 миллиарда при обоих сценариях. Таким образом, ожидается, что российская газодобыча вырастет на 4,6%. Согласно базовому прогнозу, в 2025 году добыча газа вырастет еще на 4,3%, до 695,4 миллиарда кубометров. В 2026 году добыча составит 707,5 миллиарда кубометров, а в 2027 году - 727,3 миллиарда. В консервативном прогнозе Минэкономразвития предполагает, что добыча газа снизится в 2025 году на 1,2%, до 659 миллиардов кубометров, а в 2026 году восстановится до 666 миллиардов. В 2027 году ожидается рост до 671 миллиарда кубометров.
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добыча газа
Минэкономразвития ждет роста добычи газа в России в 2024 году
МЭР ждет роста добычи газа в России в 2024 году на 4,6%, до 666,7 млрд кубов
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает, что добыча газа в РФ в 2024 году вырастет на 4,6%, до 666,7 миллиарда кубометров, об этом говорится в сценарных условиях и базового, и консервативного прогноза, опубликованных на сайте министерства.
Согласно представленным материалам Минэкономразвития, в 2023 году добыча газа составила 637,6 миллиарда кубометров, а в 2024 году ожидается на уровне 666,7 миллиарда при обоих сценариях. Таким образом, ожидается, что российская газодобыча вырастет на 4,6%.
Согласно базовому прогнозу, в 2025 году добыча газа вырастет еще на 4,3%, до 695,4 миллиарда кубометров. В 2026 году добыча составит 707,5 миллиарда кубометров, а в 2027 году - 727,3 миллиарда.
В консервативном прогнозе Минэкономразвития предполагает, что добыча газа снизится в 2025 году на 1,2%, до 659 миллиардов кубометров, а в 2026 году восстановится до 666 миллиардов. В 2027 году ожидается рост до 671 миллиарда кубометров.
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