https://1prime.ru/20240426/gaz-847752542.html
МЭР ждет снижения цены экспорта газа в дальнее зарубежье в 2024 году
МЭР ждет снижения цены экспорта газа в дальнее зарубежье в 2024 году - 26.04.2024, ПРАЙМ
МЭР ждет снижения цены экспорта газа в дальнее зарубежье в 2024 году
Минэкономразвития РФ в базовом сценарии ожидает снижения средней цены экспорта газа из РФ в дальнее зарубежье в 2024 году на 26,4%, до 297,3 доллара за тысячу... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T20:16+0300
2024-04-26T20:16+0300
2024-04-26T20:16+0300
экспорт газа
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ в базовом сценарии ожидает снижения средней цены экспорта газа из РФ в дальнее зарубежье в 2024 году на 26,4%, до 297,3 доллара за тысячу кубов, говорится в сценарных условиях прогноза, опубликованных на сайте министерства. Годом ранее цена составляла 404,1 доллара за тысячу кубов. По прогнозу министерства, в 2025 году средняя цена составит 285,8 доллара за тысячу кубометров, в 2026 году - 276,1 доллара, в 2027-м - 269,3 доллара. В консервативном сценарии ожидается, что средняя экспортная цена газа в дальнее зарубежье составит в 2024 году 290,9 доллара за тысячу кубометров, в 2025 году - 263 доллара, в 2026 году - 242,6 доллара, в 2027 году - 232,6 доллара.
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экспорт газа
МЭР ждет снижения цены экспорта газа в дальнее зарубежье в 2024 году
МЭР ждет удешевления экспорта газа в дальнее зарубежье до $297 за тысяч кубов
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ в базовом сценарии ожидает снижения средней цены экспорта газа из РФ в дальнее зарубежье в 2024 году на 26,4%, до 297,3 доллара за тысячу кубов, говорится в сценарных условиях прогноза, опубликованных на сайте министерства.
Годом ранее цена составляла 404,1 доллара за тысячу кубов. По прогнозу министерства, в 2025 году средняя цена составит 285,8 доллара за тысячу кубометров, в 2026 году - 276,1 доллара, в 2027-м - 269,3 доллара.
В консервативном сценарии ожидается, что средняя экспортная цена газа в дальнее зарубежье составит в 2024 году 290,9 доллара за тысячу кубометров, в 2025 году - 263 доллара, в 2026 году - 242,6 доллара, в 2027 году - 232,6 доллара.
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