https://1prime.ru/20240426/gosdolg-847721704.html

Величайшая "пирамида": экономисты объяснили, чем и кому опасен госдолг США

Величайшая "пирамида": экономисты объяснили, чем и кому опасен госдолг США - 26.04.2024, ПРАЙМ

Величайшая "пирамида": экономисты объяснили, чем и кому опасен госдолг США

Рост госдолга Соединенных Штатов грозит дестабилизацией мировой финансовой системы. Чтобы избежать катастрофы, Америка должна замедлить темпы заимствований,... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T10:15+0300

2024-04-26T10:15+0300

2024-04-26T10:18+0300

экономика

сша

госдолг

экспертное мнение

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МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Рост госдолга Соединенных Штатов грозит дестабилизацией мировой финансовой системы. Чтобы избежать катастрофы, Америка должна замедлить темпы заимствований, говорится в статье обозревателя Дженнифера Сора, опубликованной в Business Insider.Как указывается в самом начале статьи, госдолг США достиг $34 трлн и, по расчетам Bank of America, американская администрация намерена увеличивать эту сумму "на один триллион долларов каждые сто дней". Это обстоятельство, как подчеркивает Сор, "начинает беспокоить экономистов".В статье приводятся слова Леса Рубина, "ветерана инвестрынка", назвавшего ситуацию с американским госдолгом одной из "величайших мировых финансовых пирамид". Он отметил, что гигантская задолженность провоцирует рост инфляции, снижение уровня жизни, а при худшем сценарии – дестабилизирует мировую финансовую систему.Для США важно продавать свои долговые бумаги инвесторам, но рост задолженности ставит под угрозу способность Америки продолжать выплачивать проценты. Соответственно, чем больше инвесторов сомневаются, покупать ли американские бумаги, тем сильнее страдает экономика США, предупредил Рубин.При этом в прошлом году, как говорится в публикации, наблюдалось заметное ослабление спроса на гособлигации США. Это означает, что скоро инвесторы будут с трудом "абсорбировать поток новых размещений"."Долг сам по себе вызывает инфляцию, и, если правительство не замедлит темпы заимствований, потребителей может ожидать рост цен", - пишет Сор.По словам экономиста из Бостонского Университета Джея Загорски, чьи слова приводятся в статье, цены растут потому, что госдолг определенным образом стимулирует экономику, ускоряя рост найма и зарплат. Таким образом, полная занятость в экономике означает и ускорение инфляции.Увеличение уровня долга также может привести к снижению уровня жизни граждан США. Чем быстрее растет задолженность, тем больше средств требуется выделять на выплаты процентов, и тем меньше их остается на другие цели, включая социальные, добавил Загорски."Уже довольно скоро самой важной статьей расходов федерального правительства будет не оборона, не образование и не жилищное строительство, а процентные выплаты", – отметил он.Рубин, со своей стороны, подчеркнул, что повсеместная утрата доверия инвесторов к американским гособлигациям как защитному активу вызовет панику на финансовых рынках.Согласно прогнозу Рубина, если уровень долга станет настолько высоким, что инвесторы поверят в возможность непогашения обязательств со стороны США, тогда произойдет крах рынков."Триллионы долларов на балансах кредиторов по всему миру сильно потеряют в ценности или вовсе обесценятся. Процентные выплаты могут быть сокращены. Это будет сокрушительным ударом для мировой экономики, и все может закончиться хаосом", – прогнозирует Рубин."Экономисты не могут сказать, когда именно госдолг превратится в настоящую проблему. Если США не сбавят темпы заимствований, Рубин ожидает кризиса в том или ином виде в ближайшее десятилетие", - подытоживает Сор.

https://1prime.ru/20240422/finlyandiya-847583577.html

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сша, госдолг, экспертное мнение