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ЦБ назвал уровень годовой инфляции в России
ЦБ назвал уровень годовой инфляции в России - 26.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ назвал уровень годовой инфляции в России
Инфляция в России с начала марта существенно не меняется, в годовом выражении на 22 апреля она составила 7,8%, сообщил регулятор. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T13:33+0300
2024-04-26T13:33+0300
2024-04-26T13:37+0300
банк россии
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инфляция
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России с начала марта существенно не меняется, в годовом выражении на 22 апреля она составила 7,8%, сообщил регулятор."Годовая инфляция существенно не менялась с начала марта и, по оценке на 22 апреля, составила 7,8%", - пишет ЦБ.По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 22 апреля составила 7,82% в годовом выражении против 7,83% неделей ранее.
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россия, инфляция
Банк России, РОССИЯ, инфляция
ЦБ назвал уровень годовой инфляции в России
ЦБ: годовая инфляция в России на 22 апреля составила 7,8%
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России с начала марта существенно не меняется, в годовом выражении на 22 апреля она составила 7,8%, сообщил регулятор.
"Годовая инфляция существенно не менялась с начала марта и, по оценке на 22 апреля, составила 7,8%", - пишет ЦБ.
По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 22 апреля составила 7,82% в годовом выражении против 7,83% неделей ранее.