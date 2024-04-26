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ЦБ назвал уровень годовой инфляции в России

ЦБ назвал уровень годовой инфляции в России - 26.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ назвал уровень годовой инфляции в России

Инфляция в России с начала марта существенно не меняется, в годовом выражении на 22 апреля она составила 7,8%, сообщил регулятор. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T13:33+0300

2024-04-26T13:33+0300

2024-04-26T13:37+0300

банк россии

россия

инфляция

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России с начала марта существенно не меняется, в годовом выражении на 22 апреля она составила 7,8%, сообщил регулятор."Годовая инфляция существенно не менялась с начала марта и, по оценке на 22 апреля, составила 7,8%", - пишет ЦБ.По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 22 апреля составила 7,82% в годовом выражении против 7,83% неделей ранее.

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россия, инфляция