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Набиуллина назвала неприемлемые способы снижения инфляции - 26.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240426/inflyatsiya-847742651.html
Набиуллина назвала неприемлемые способы снижения инфляции
Набиуллина назвала неприемлемые способы снижения инфляции - 26.04.2024, ПРАЙМ
Набиуллина назвала неприемлемые способы снижения инфляции
Неприемлемыми инструментами для снижения инфляции являются использование "дешевых денег" и фиксации валютного курса, самый работающий инструмент - это ключевая... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T16:13+0300
2024-04-26T16:13+0300
банк россии
эльвира набиуллина
инфляция в россии
экономика рф
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Неприемлемыми инструментами для снижения инфляции являются использование "дешевых денег" и фиксации валютного курса, самый работающий инструмент - это ключевая ставка, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Когда говорят о других инструментах помимо ключевой ставки, обычно нам предлагают использовать два типа таких инструментов - это влияние на обменный курс, фиксированный курс, управляемый курс. Мол, если курс не будет меняться, то и инфляции не будет, но это неверно. Источником инфляции является дисбаланс спроса и возможностей предложения", - сказала Набиуллина. "Искусственная фиксация курса, когда будет избыточно растущий спрос, он приведет только к избыточному, непрерывному росту импорта. А если при этом экспорт не может увеличиваться сильно, как это у нас происходит сейчас, - у нас экспорт особо не растет, а по сравнению, например, с 2021 годом он сократился на 14%, - для финансирования этого дополнительного импорта нужно будет брать валюту, покупать валюту", - отметила она. При этом она обратила внимание, что источником поступления валюты может быть, кроме экспорта, использование Центробанком золотовалютных резервов. "Но золотовалютные резервы - конечные, и, когда рынок видит, что они начинают стремительно уменьшаться, то национальная валюта девальвируется и тогда уже достаточно резко. Поэтому, на наш взгляд, этот путь совершенно неприемлемый", - подчеркнула Набиуллина. По ее словам, также еще предлагается вариант целевой эмиссии, чтобы определенным секторам и предприятиям предоставляли "дешевые или бесплатные деньги". "Но последствием этого будет ухудшение условий кредитования для всей остальной экономики: за это будет платить вся остальная экономика, поэтому, на наш взгляд, работающий и самый важный здесь инструмент – это ключевая ставка", - заключила глава ЦБ РФ.
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эльвира набиуллина, инфляция в россии, экономика рф
Банк России, Эльвира Набиуллина, инфляция в России, экономика РФ
16:13 26.04.2024
 
Набиуллина назвала неприемлемые способы снижения инфляции

Набиуллина: дешевые деньги и фиксация курса — неприемлемые для снижения инфляции

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Неприемлемыми инструментами для снижения инфляции являются использование "дешевых денег" и фиксации валютного курса, самый работающий инструмент - это ключевая ставка, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Когда говорят о других инструментах помимо ключевой ставки, обычно нам предлагают использовать два типа таких инструментов - это влияние на обменный курс, фиксированный курс, управляемый курс. Мол, если курс не будет меняться, то и инфляции не будет, но это неверно. Источником инфляции является дисбаланс спроса и возможностей предложения", - сказала Набиуллина.
"Искусственная фиксация курса, когда будет избыточно растущий спрос, он приведет только к избыточному, непрерывному росту импорта. А если при этом экспорт не может увеличиваться сильно, как это у нас происходит сейчас, - у нас экспорт особо не растет, а по сравнению, например, с 2021 годом он сократился на 14%, - для финансирования этого дополнительного импорта нужно будет брать валюту, покупать валюту", - отметила она.
При этом она обратила внимание, что источником поступления валюты может быть, кроме экспорта, использование Центробанком золотовалютных резервов.
"Но золотовалютные резервы - конечные, и, когда рынок видит, что они начинают стремительно уменьшаться, то национальная валюта девальвируется и тогда уже достаточно резко. Поэтому, на наш взгляд, этот путь совершенно неприемлемый", - подчеркнула Набиуллина.
По ее словам, также еще предлагается вариант целевой эмиссии, чтобы определенным секторам и предприятиям предоставляли "дешевые или бесплатные деньги". "Но последствием этого будет ухудшение условий кредитования для всей остальной экономики: за это будет платить вся остальная экономика, поэтому, на наш взгляд, работающий и самый важный здесь инструмент – это ключевая ставка", - заключила глава ЦБ РФ.
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
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Банк РоссииЭльвира Набиуллинаинфляция в Россииэкономика РФ
 
 
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