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Минэкономразвития обновило данные об инфляции - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Минэкономразвития обновило данные об инфляции
Минэкономразвития обновило данные об инфляции - 26.04.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития обновило данные об инфляции
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России в июне на уровне 6,9% в годовом выражении, продолжение ее замедления до 5,8% в сентябре и до 5,1% в декабре,... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T20:06+0300
2024-04-26T20:18+0300
годовая инфляция
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России в июне на уровне 6,9% в годовом выражении, продолжение ее замедления до 5,8% в сентябре и до 5,1% в декабре, говорится в сценарных условия функционирования экономики РФ и основных параметрах прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Документ опубликован на сайте министерства. Ранее на этой неделе Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2024 году с 4,5% до 5,1%. В 2025 году, по прогнозу Минэкономразвития, инфляция в марте составит 4,4%, в июне ускорится до 5,7%, в сентябре замедлится до 5% и к декабрю достигнет таргета ЦБ в 4%. С 2025 года, как ранее говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников, инфляция будет находиться на уровне 4%. По данным Минэкономразвития, на 22 апреля инфляция в России в годовом выражении составила 7,82%.
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годовая инфляция
годовая инфляция
20:06 26.04.2024 (обновлено: 20:18 26.04.2024)
 
Минэкономразвития обновило данные об инфляции

Минэкономразвития ждет падения годовой инфляции в июне до 6,9% и 5,8% в сентябре

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты
Монеты - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России в июне на уровне 6,9% в годовом выражении, продолжение ее замедления до 5,8% в сентябре и до 5,1% в декабре, говорится в сценарных условия функционирования экономики РФ и основных параметрах прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Документ опубликован на сайте министерства.
Ранее на этой неделе Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2024 году с 4,5% до 5,1%.
В 2025 году, по прогнозу Минэкономразвития, инфляция в марте составит 4,4%, в июне ускорится до 5,7%, в сентябре замедлится до 5% и к декабрю достигнет таргета ЦБ в 4%.
С 2025 года, как ранее говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников, инфляция будет находиться на уровне 4%.
По данным Минэкономразвития, на 22 апреля инфляция в России в годовом выражении составила 7,82%.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
ЦБ сохранил прогноз по инфляции на уровне четырех процентов
13:38
 
годовая инфляция
 
 
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