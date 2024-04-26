https://1prime.ru/20240426/inflyatsiya-847751524.html

Минэкономразвития обновило данные об инфляции

Минэкономразвития обновило данные об инфляции - 26.04.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития обновило данные об инфляции

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России в июне на уровне 6,9% в годовом выражении, продолжение ее замедления до 5,8% в сентябре и до 5,1% в декабре,... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T20:06+0300

2024-04-26T20:06+0300

2024-04-26T20:18+0300

годовая инфляция

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России в июне на уровне 6,9% в годовом выражении, продолжение ее замедления до 5,8% в сентябре и до 5,1% в декабре, говорится в сценарных условия функционирования экономики РФ и основных параметрах прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Документ опубликован на сайте министерства. Ранее на этой неделе Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2024 году с 4,5% до 5,1%. В 2025 году, по прогнозу Минэкономразвития, инфляция в марте составит 4,4%, в июне ускорится до 5,7%, в сентябре замедлится до 5% и к декабрю достигнет таргета ЦБ в 4%. С 2025 года, как ранее говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников, инфляция будет находиться на уровне 4%. По данным Минэкономразвития, на 22 апреля инфляция в России в годовом выражении составила 7,82%.

https://1prime.ru/20240426/prognoz-847732151.html

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годовая инфляция