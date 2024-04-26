https://1prime.ru/20240426/intel--847716472.html

Цена на акции IT-гиганта Intel резко снижается

Цена на акции IT-гиганта Intel резко снижается - 26.04.2024, ПРАЙМ

Цена на акции IT-гиганта Intel резко снижается

Акции американской компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, снижаются в цене после закрытия основных торгов почти на | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T08:01+0300

2024-04-26T08:01+0300

2024-04-26T08:02+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Акции американской компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, снижаются в цене после закрытия основных торгов почти на 8% после публикации квартального финансового отчета, следует из данных торгов. После закрытия основных торгов акции компании дешевеют на 7,75%, до 32,39 доллара. По итогам торгов четверга акции Intel выросли в стоимости на 1,77%, до 35,11 доллара за ценную бумагу. Чистая прибыль американской компании в первом квартале 2024 года составила 0,4 миллиарда долларов после убытка в 2,8 миллиарда долларов годом ранее, говорится в пресс-релизе компании. Разводненная прибыль на акцию составила 0,09 доллара по сравнению с убытком в 0,66 доллара годом ранее. Выручка достигла 12,7 миллиарда долларов, увеличившись на 8,5%. Компания прогнозирует, что выручка во втором квартале составит 12,5-13,5 миллиарда долларов. "Благодаря запуску Intel 3 в крупносерийное производство передовые полупроводники впервые за почти десятилетие производятся в США, и в следующем году мы намерены вернуть себе лидерство в области технологических процессов по мере развития Intel Foundry. Мы уверены в своих планах по обеспечению последовательного роста в течение всего года, поскольку ускоряем выпуск решений в области искусственного интеллекта", - сообщается в пресс-релизе компании. Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.

https://1prime.ru/20240405/intel--847110109.html

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