https://1prime.ru/20240426/ipoteka-847741135.html

Набиуллина объяснила причины сворачивания массовой льготной ипотеки

Набиуллина объяснила причины сворачивания массовой льготной ипотеки - 26.04.2024, ПРАЙМ

Набиуллина объяснила причины сворачивания массовой льготной ипотеки

ЦБ РФ пришлось бы проводить еще более жесткую денежно-кредитную политику, если бы не было планов свернуть массовую льготную ипотеку, заявила глава регулятора... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T15:53+0300

2024-04-26T15:53+0300

2024-04-26T16:05+0300

банк россии

ипотека

льготная ипотека

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ пришлось бы проводить еще более жесткую денежно-кредитную политику, если бы не было планов свернуть массовую льготную ипотеку, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Решение по ключевой ставке мы сейчас принимали исходя из того, что широкая льготная программа завершится в предусмотренные сроки. Если бы не было запланировано такого сворачивания безадресной льготной программы в таким объемах, нам пришлось бы, наверное, проводить еще более жесткую денежно-кредитную политику", - сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции в пятницу.

https://1prime.ru/20240425/ipoteka-847707549.html

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ипотека, льготная ипотека, эльвира набиуллина