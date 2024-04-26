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Набиуллина объяснила причины сворачивания массовой льготной ипотеки - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина объяснила причины сворачивания массовой льготной ипотеки
Набиуллина объяснила причины сворачивания массовой льготной ипотеки - 26.04.2024, ПРАЙМ
Набиуллина объяснила причины сворачивания массовой льготной ипотеки
ЦБ РФ пришлось бы проводить еще более жесткую денежно-кредитную политику, если бы не было планов свернуть массовую льготную ипотеку, заявила глава регулятора... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T15:53+0300
2024-04-26T16:05+0300
банк россии
ипотека
льготная ипотека
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ пришлось бы проводить еще более жесткую денежно-кредитную политику, если бы не было планов свернуть массовую льготную ипотеку, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Решение по ключевой ставке мы сейчас принимали исходя из того, что широкая льготная программа завершится в предусмотренные сроки. Если бы не было запланировано такого сворачивания безадресной льготной программы в таким объемах, нам пришлось бы, наверное, проводить еще более жесткую денежно-кредитную политику", - сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции в пятницу.
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ипотека, льготная ипотека, эльвира набиуллина
Банк России, ипотека, льготная ипотека, Эльвира Набиуллина
15:53 26.04.2024 (обновлено: 16:05 26.04.2024)
 
Набиуллина объяснила причины сворачивания массовой льготной ипотеки

ЦБ проводил бы ДКП еще жестче, если бы не было плана свернуть массовую льготную ипотеку

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ пришлось бы проводить еще более жесткую денежно-кредитную политику, если бы не было планов свернуть массовую льготную ипотеку, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Решение по ключевой ставке мы сейчас принимали исходя из того, что широкая льготная программа завершится в предусмотренные сроки. Если бы не было запланировано такого сворачивания безадресной льготной программы в таким объемах, нам пришлось бы, наверное, проводить еще более жесткую денежно-кредитную политику", - сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции в пятницу.
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Банк Россииипотекальготная ипотекаЭльвира Набиуллина
 
 
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