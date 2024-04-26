https://1prime.ru/20240426/ipoteka-847741135.html
Набиуллина объяснила причины сворачивания массовой льготной ипотеки
Набиуллина объяснила причины сворачивания массовой льготной ипотеки - 26.04.2024, ПРАЙМ
Набиуллина объяснила причины сворачивания массовой льготной ипотеки
ЦБ РФ пришлось бы проводить еще более жесткую денежно-кредитную политику, если бы не было планов свернуть массовую льготную ипотеку, заявила глава регулятора... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T15:53+0300
2024-04-26T15:53+0300
2024-04-26T16:05+0300
банк россии
ипотека
льготная ипотека
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/22/835522290_0:88:3077:1819_1920x0_80_0_0_14bfd591f71610108487824215a59c74.jpg
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ пришлось бы проводить еще более жесткую денежно-кредитную политику, если бы не было планов свернуть массовую льготную ипотеку, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Решение по ключевой ставке мы сейчас принимали исходя из того, что широкая льготная программа завершится в предусмотренные сроки. Если бы не было запланировано такого сворачивания безадресной льготной программы в таким объемах, нам пришлось бы, наверное, проводить еще более жесткую денежно-кредитную политику", - сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции в пятницу.
https://1prime.ru/20240425/ipoteka-847707549.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/22/835522290_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_136487d522cabd78386aa658e53550a5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ипотека, льготная ипотека, эльвира набиуллина
Банк России, ипотека, льготная ипотека, Эльвира Набиуллина
Набиуллина объяснила причины сворачивания массовой льготной ипотеки
ЦБ проводил бы ДКП еще жестче, если бы не было плана свернуть массовую льготную ипотеку
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ пришлось бы проводить еще более жесткую денежно-кредитную политику, если бы не было планов свернуть массовую льготную ипотеку, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Решение по ключевой ставке мы сейчас принимали исходя из того, что широкая льготная программа завершится в предусмотренные сроки. Если бы не было запланировано такого сворачивания безадресной льготной программы в таким объемах, нам пришлось бы, наверное, проводить еще более жесткую денежно-кредитную политику", - сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции в пятницу.
В ГД внесли проект о продлении помощи многодетным в погашении ипотеки