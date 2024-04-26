https://1prime.ru/20240426/isk-847728824.html

Суд рассмотрит в закрытом режиме иск по правам владельца "Азбуки вкуса"

Суд рассмотрит в закрытом режиме иск по правам владельца "Азбуки вкуса" - 26.04.2024, ПРАЙМ

Суд рассмотрит в закрытом режиме иск по правам владельца "Азбуки вкуса"

Арбитражный суд Московской области решил рассмотреть в закрытом режиме заявление Дениса Сологуба, гендиректора компании "Городской супермаркет", управляющей... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T12:15+0300

2024-04-26T12:15+0300

2024-04-26T12:15+0300

экономика

суд

азбука вкуса

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/72/841507215_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_3a75baec6bb258dfc53142834fa8ac9c.jpg

МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области решил рассмотреть в закрытом режиме заявление Дениса Сологуба, гендиректора компании "Городской супермаркет", управляющей сетью магазинов "Азбука вкуса", который просит приостановить корпоративные права основного владельца компании – кипрской Demanor Investments Limited, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство заявителя, поддержанное представителем Минпромторга, третьего лица в процессе. Кипрская компания своего представителя в суд не направила. Заявление Сологуба было подано 1 апреля на основании норм принятого в августе 2023 года закона "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Сеть "Азбука вкуса" ранее была включена в перечень экономически значимых организаций.

https://1prime.ru/20240425/lenta-847686932.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

суд, азбука вкуса