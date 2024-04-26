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Суд рассмотрит в закрытом режиме иск по правам владельца "Азбуки вкуса" - 26.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Суд рассмотрит в закрытом режиме иск по правам владельца "Азбуки вкуса"
Суд рассмотрит в закрытом режиме иск по правам владельца "Азбуки вкуса" - 26.04.2024, ПРАЙМ
Суд рассмотрит в закрытом режиме иск по правам владельца "Азбуки вкуса"
Арбитражный суд Московской области решил рассмотреть в закрытом режиме заявление Дениса Сологуба, гендиректора компании "Городской супермаркет", управляющей... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T12:15+0300
2024-04-26T12:15+0300
экономика
суд
азбука вкуса
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МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области решил рассмотреть в закрытом режиме заявление Дениса Сологуба, гендиректора компании "Городской супермаркет", управляющей сетью магазинов "Азбука вкуса", который просит приостановить корпоративные права основного владельца компании – кипрской Demanor Investments Limited, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство заявителя, поддержанное представителем Минпромторга, третьего лица в процессе. Кипрская компания своего представителя в суд не направила. Заявление Сологуба было подано 1 апреля на основании норм принятого в августе 2023 года закона "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Сеть "Азбука вкуса" ранее была включена в перечень экономически значимых организаций.
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суд, азбука вкуса
Экономика, суд, Азбука вкуса
12:15 26.04.2024
 
Суд рассмотрит в закрытом режиме иск по правам владельца "Азбуки вкуса"

Суд рассмотрит в закрытом режиме иск о правах владельца "Азбуки вкуса" с Кипра

© Пресс-служба "Азбуки вкуса""Азбука вкуса"
Азбука вкуса
© Пресс-служба "Азбуки вкуса"
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МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области решил рассмотреть в закрытом режиме заявление Дениса Сологуба, гендиректора компании "Городской супермаркет", управляющей сетью магазинов "Азбука вкуса", который просит приостановить корпоративные права основного владельца компании – кипрской Demanor Investments Limited, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд удовлетворил соответствующее ходатайство заявителя, поддержанное представителем Минпромторга, третьего лица в процессе. Кипрская компания своего представителя в суд не направила.
Заявление Сологуба было подано 1 апреля на основании норм принятого в августе 2023 года закона "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Сеть "Азбука вкуса" ранее была включена в перечень экономически значимых организаций.
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ЭкономикасудАзбука вкуса
 
 
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