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Небензя: итог расследования ФРГ теракта на "Севпотоках" до сих пор скрывают
Небензя: итог расследования ФРГ теракта на "Севпотоках" до сих пор скрывают - 26.04.2024, ПРАЙМ
Небензя: итог расследования ФРГ теракта на "Севпотоках" до сих пор скрывают
Мировое сообщество до сих пор не знает итоги немецкого расследования теракта на "Северных потоках", сообщил на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T22:07+0300
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2024-04-26T22:07+0300
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ООН, 26 апр — ПРАЙМ. Мировое сообщество до сих пор не знает итоги немецкого расследования теракта на "Северных потоках", сообщил на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя."Не сомневаемся, что в ходе сегодняшнего заседания западные коллеги продолжат столь же нелепо и саморазоблачающее хвалить датские и шведские власти, впустую потратившие полтора года, а также защищать немецкое расследование, о результатах которого международное сообщество по-прежнему не знает ничего", — отметил он. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявил РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".Позднее немецкие СМИ разместили информацию со ссылками на неназванные источники об украинском следе в подрыве российских газопроводов.Газеты Washington Post и Spiegel писали, что бывший полковник ВСУ Роман Червинский признан координатором взрывов на "Северных потоках". Согласно материалу Washington Post, приказы Червинскому поступали от украинских чиновников, которые докладывали о своих действиях экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.
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сб оон, северные потоки, фрг
СБ ООН, СЕВЕРНЫЕ ПОТОКИ, ФРГ
Небензя: итог расследования ФРГ теракта на "Севпотоках" до сих пор скрывают
Небензя: мир ничего не знает об итогах расследования ФРГ теракта на "Севпотоках"
ООН, 26 апр — ПРАЙМ. Мировое сообщество до сих пор не знает итоги немецкого расследования теракта на "Северных потоках", сообщил на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя.
"Не сомневаемся, что в ходе сегодняшнего заседания западные коллеги продолжат столь же нелепо и саморазоблачающее хвалить датские и шведские власти, впустую потратившие полтора года, а также защищать немецкое расследование, о результатах которого международное сообщество по-прежнему не знает ничего", — отметил он.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Миссия России в ООН прокомментировала новый пакет помощи Киеву
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявил РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".
Позднее немецкие СМИ разместили информацию со ссылками на неназванные источники об украинском следе в подрыве российских газопроводов.
Газеты Washington Post и Spiegel писали, что бывший полковник ВСУ Роман Червинский признан координатором взрывов на "Северных потоках". Согласно материалу Washington Post, приказы Червинскому поступали от украинских чиновников, которые докладывали о своих действиях экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.