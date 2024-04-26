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По делу о хищении 2,8 млрд рублей в Дагестане задержали еще 10 человек - 26.04.2024, ПРАЙМ
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По делу о хищении 2,8 млрд рублей в Дагестане задержали еще 10 человек
По делу о хищении 2,8 млрд рублей в Дагестане задержали еще 10 человек - 26.04.2024, ПРАЙМ
По делу о хищении 2,8 млрд рублей в Дагестане задержали еще 10 человек
Правоохранители задержали в Дагестане еще десять начальников подразделений "Дагэнерго" по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T00:00+0300
2024-04-26T00:01+0300
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МАХАЧКАЛА, 25 апр — ПРАЙМ. Правоохранители задержали в Дагестане еще десять начальников подразделений "Дагэнерго" по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в компании "Россети Северный Кавказ". "Задержаны еще 10 руководителей структурных подразделений "Дагэнерго" по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей", – отметил он. В Дагестане по делу в хищении 2,8 миллиарда рублей в составе группы арестовали 41 энергетика, в том числе директор "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев и его заместитель Амирахмед Зурканаев. Согласно материалам дела, с 2010 по 2021 год обвиняемые похитили не менее 2,8 миллиарда рублей, принадлежащие ПАО "Россети" и ПАО "МРСК Северного Кавказа". Сделали они это, завысив объем и стоимость работ и материалов при создании комплексной системы учета электроэнергии в Дагестане.
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взятка, арест
взятка, арест
00:00 26.04.2024 (обновлено: 00:01 26.04.2024)
 
По делу о хищении 2,8 млрд рублей в Дагестане задержали еще 10 человек

Еще 10 энергетиков задержали в Дагестане по делу о хищении 2,8 млрд рублей

В Агентстве по страхованию вкладов всплыла взятка
В Агентстве по страхованию вкладов всплыла взятка
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МАХАЧКАЛА, 25 апр — ПРАЙМ. Правоохранители задержали в Дагестане еще десять начальников подразделений "Дагэнерго" по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в компании "Россети Северный Кавказ".
"Задержаны еще 10 руководителей структурных подразделений "Дагэнерго" по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей", – отметил он.
В Дагестане по делу в хищении 2,8 миллиарда рублей в составе группы арестовали 41 энергетика, в том числе директор "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев и его заместитель Амирахмед Зурканаев.
Согласно материалам дела, с 2010 по 2021 год обвиняемые похитили не менее 2,8 миллиарда рублей, принадлежащие ПАО "Россети" и ПАО "МРСК Северного Кавказа". Сделали они это, завысив объем и стоимость работ и материалов при создании комплексной системы учета электроэнергии в Дагестане.
Замминистр обороны РФ Тимур Иванов - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
Суд арестовал счета замминистра обороны Иванова по делу о взятке
Вчера, 18:48
 
взяткаарест
 
 
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