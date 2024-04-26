https://1prime.ru/20240426/kitay-847715255.html

Ван И обвинил США в продвижении политики сдерживания Китая

Ван И обвинил США в продвижении политики сдерживания Китая - 26.04.2024, ПРАЙМ

Ван И обвинил США в продвижении политики сдерживания Китая

США продолжают ошибочно воспринимать Китай и продвигать политику сдерживания КНР, заявил глава МИД Китая Ван И в интервью катарскому изданию Peninsula, текст... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T06:37+0300

2024-04-26T06:37+0300

2024-04-26T06:44+0300

политика

ван и

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МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. США продолжают ошибочно воспринимать Китай и продвигать политику сдерживания КНР, заявил глава МИД Китая Ван И в интервью катарскому изданию Peninsula, текст которого опубликован на сайте внешнеполитического ведомства КНР . В частности, Ван И заявил: "Мы видим, что неправильное восприятие Китая в США сохраняется, они продолжают продвигать свою ошибочную политику сдерживания КНР". Вместе с тем министр иностранных дел Китая добавил, что США не могут всегда смотреть на мир сквозь призму холодной войны и с точки зрения менталитета "игры с нулевой суммой", а также не могут постоянно говорить одно, а делать другое.Также Ван И в интервью заявил: "В последнее время США продолжают перетягивать на свою сторону так называемых союзников, постоянно провоцируют и разжигают региональную напряженность на море, они ускорили создание системы сдерживания против Китая, продолжают ужесточать односторонние санкции и активно занимаются технологической блокадой КНР".При этом он отметил, что КНР приносит миру сотрудничество, развитие, стабильность и взаимовыгодные результаты, подчеркнув, что "развитие и возрождение Китая имеют огромную внутреннюю движущую силу, и никакая сила не может им помешать".

https://1prime.ru/20240426/peregovory-847714070.html

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ван и, сша