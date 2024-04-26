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Ван И обвинил США в продвижении политики сдерживания Китая - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Ван И обвинил США в продвижении политики сдерживания Китая
Ван И обвинил США в продвижении политики сдерживания Китая - 26.04.2024, ПРАЙМ
Ван И обвинил США в продвижении политики сдерживания Китая
США продолжают ошибочно воспринимать Китай и продвигать политику сдерживания КНР, заявил глава МИД Китая Ван И в интервью катарскому изданию Peninsula, текст... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T06:37+0300
2024-04-26T06:44+0300
политика
ван и
сша
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МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. США продолжают ошибочно воспринимать Китай и продвигать политику сдерживания КНР, заявил глава МИД Китая Ван И в интервью катарскому изданию Peninsula, текст которого опубликован на сайте внешнеполитического ведомства КНР . В частности, Ван И заявил: "Мы видим, что неправильное восприятие Китая в США сохраняется, они продолжают продвигать свою ошибочную политику сдерживания КНР". Вместе с тем министр иностранных дел Китая добавил, что США не могут всегда смотреть на мир сквозь призму холодной войны и с точки зрения менталитета "игры с нулевой суммой", а также не могут постоянно говорить одно, а делать другое.Также Ван И в интервью заявил: "В последнее время США продолжают перетягивать на свою сторону так называемых союзников, постоянно провоцируют и разжигают региональную напряженность на море, они ускорили создание системы сдерживания против Китая, продолжают ужесточать односторонние санкции и активно занимаются технологической блокадой КНР".При этом он отметил, что КНР приносит миру сотрудничество, развитие, стабильность и взаимовыгодные результаты, подчеркнув, что "развитие и возрождение Китая имеют огромную внутреннюю движущую силу, и никакая сила не может им помешать".
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ван и, сша
Политика, Ван И, США
06:37 26.04.2024 (обновлено: 06:44 26.04.2024)
 
Ван И обвинил США в продвижении политики сдерживания Китая

Ван И: Соединенные Штаты продолжают продвигать политику сдерживания Китая

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. США продолжают ошибочно воспринимать Китай и продвигать политику сдерживания КНР, заявил глава МИД Китая Ван И в интервью катарскому изданию Peninsula, текст которого опубликован на сайте внешнеполитического ведомства КНР .
В частности, Ван И заявил: "Мы видим, что неправильное восприятие Китая в США сохраняется, они продолжают продвигать свою ошибочную политику сдерживания КНР".
Вместе с тем министр иностранных дел Китая добавил, что США не могут всегда смотреть на мир сквозь призму холодной войны и с точки зрения менталитета "игры с нулевой суммой", а также не могут постоянно говорить одно, а делать другое.
Также Ван И в интервью заявил: "В последнее время США продолжают перетягивать на свою сторону так называемых союзников, постоянно провоцируют и разжигают региональную напряженность на море, они ускорили создание системы сдерживания против Китая, продолжают ужесточать односторонние санкции и активно занимаются технологической блокадой КНР".
НЕ БРАТЬ!!!!!!! - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
Главы внешнеполитических ведомств Китая и США встретились в Пекине
05:07
При этом он отметил, что КНР приносит миру сотрудничество, развитие, стабильность и взаимовыгодные результаты, подчеркнув, что "развитие и возрождение Китая имеют огромную внутреннюю движущую силу, и никакая сила не может им помешать".
 
ПолитикаВан ИСША
 
 
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