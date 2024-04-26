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Россия выигрывает конфликт с НАТО на Украине, заявили в Нидерландах - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Россия выигрывает конфликт с НАТО на Украине, заявили в Нидерландах
Россия выигрывает конфликт с НАТО на Украине, заявили в Нидерландах - 26.04.2024, ПРАЙМ
Россия выигрывает конфликт с НАТО на Украине, заявили в Нидерландах
Москва на Украине побеждает в конфликте с НАТО на поле боя, а также геополитически и экономически, считает депутат Европарламента от нидерландской крайне правой | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T13:25+0300
2024-04-26T13:25+0300
политика
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ГААГА, 26 апр - ПРАЙМ. Москва на Украине побеждает в конфликте с НАТО на поле боя, а также геополитически и экономически, считает депутат Европарламента от нидерландской крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) Марсел де Грааф. "Фактически Россия выигрывает эту войну против НАТО и на поле боя, и геополитически, и экономически. Это было ясно с самого начала. Какое невежество западных политиков!" — написал он в соцсети Х. Данный пост был посвящен статье основателя Гаагского центра стратегических исследований (HCSS), профессора международных отношений Лейденского университета Роба де Вейка, где автор утверждает, что Киев не может выиграть в конфликте с Москвой, но это и не входило в намерения президента США Джо Байдена. Накануне глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью газете NRC заявила, что считает реальной перспективу того, что Киев не победит Россию. Она отметила, что РФ "гораздо быстрее, чем ожидало большинство экспертов", удалось оправиться от понесенных ею "потерь" в этом конфликте. По ее словам, Россия перешла к военной экономике, начала производить гораздо больше оружия и смогла восполнить свои запасы быстрее, чем ожидали на Западе.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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украина, нато, россия
Политика, УКРАИНА, НАТО, РОССИЯ
13:25 26.04.2024
 
Россия выигрывает конфликт с НАТО на Украине, заявили в Нидерландах

Де Грааф: РФ на Украине выигрывает конфликт с НАТО на поле боя и экономически

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© Фото : NATO
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ГААГА, 26 апр - ПРАЙМ. Москва на Украине побеждает в конфликте с НАТО на поле боя, а также геополитически и экономически, считает депутат Европарламента от нидерландской крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) Марсел де Грааф.
"Фактически Россия выигрывает эту войну против НАТО и на поле боя, и геополитически, и экономически. Это было ясно с самого начала. Какое невежество западных политиков!" — написал он в соцсети Х.
Данный пост был посвящен статье основателя Гаагского центра стратегических исследований (HCSS), профессора международных отношений Лейденского университета Роба де Вейка, где автор утверждает, что Киев не может выиграть в конфликте с Москвой, но это и не входило в намерения президента США Джо Байдена.
Накануне глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью газете NRC заявила, что считает реальной перспективу того, что Киев не победит Россию. Она отметила, что РФ "гораздо быстрее, чем ожидало большинство экспертов", удалось оправиться от понесенных ею "потерь" в этом конфликте. По ее словам, Россия перешла к военной экономике, начала производить гораздо больше оружия и смогла восполнить свои запасы быстрее, чем ожидали на Западе.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
Китай возложил вину за конфликт на Украине на НАТО
12:46
 
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