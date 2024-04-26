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В Красноярском крае оценили эффективность исполнения бюджета

В Красноярском крае оценили эффективность исполнения бюджета - 26.04.2024, ПРАЙМ

В Красноярском крае оценили эффективность исполнения бюджета

Красноярский край входит в десятку крупнейших регионов страны по основным экономическим и финансовым показателям, в том числе, благодаря качественному... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T15:57+0300

2024-04-26T15:57+0300

2024-04-26T15:57+0300

красноярский край

михаил котюков

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МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Красноярский край входит в десятку крупнейших регионов страны по основным экономическим и финансовым показателям, в том числе, благодаря качественному исполнению бюджета на краевом и на муниципальном уровне, заявил губернатор Михаил Котюков в ходе заседания 20-й коллегии министерства финансов края.В 2023 году доходы консолидированного бюджета региона впервые превысили 500 миллиардов рублей. Расходы составили 491 миллиард рублей. С учетом федеральной поддержки, роста собственных доходов и взвешенной бюджетной политики, консолидированный бюджет исполнен с профицитом порядка 20 миллиардов рублей. 52 муниципалитета из 61 показали рост налоговых и неналоговых поступлений."Стабильность в развитии региона обеспечена, несмотря на все внешние и экономические сложности. Сбалансированный бюджет – это основа нашего долгосрочного развития и нашего суверенитета. То, насколько мы с вами внимательно и бережно относимся к расходам, анализируем каждый рубль, обеспечивает устойчивость развития региона", - заявил Котюков.После принятой весенней корректировки расходная часть краевого бюджета перешагнула планку в 450 миллиардов рублей. "Люди ждут от нас качественного проведения дорожных работ, благоустройства, ремонта школ, больниц, детских садов, строительства новых социальных объектов. Я поручил максимально быстро законтрактоваться, чтобы не упустить ни одного дня нашего короткого строительного сезона. Прошу глав держать на контроле соблюдение графиков выполнения работ. Всё, что обещали людям, нужно сделать качественно и в срок", - призвал губернатор.Долгосрочная финансовая политика края ориентирована на реализацию новых проектов и инициатив, которые обозначил в послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин. Они касаются вопросов демографии, здравоохранения, образования, воспитания детей и молодёжи, подготовки кадров. Появились и новые задачи по благоустройству городов и сел, развитию транспортной и социальной инфраструктуры. По этим и многим другим направлениям уже со следующего года ожидается запуск новых проектов, и Красноярский край намерен принимать в них участие, обеспечив тем самым дополнительные возможности развития региона.Губернатор акцентировал внимание финансистов края на решении следующих задач – повышении эффективности расходов, капитальных вложений и управления госимуществом, наращивании доходной части бюджета, формировании финансовой культуры населения. Продолжится практика инициативного бюджетирования, добавил он.

красноярский край

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

красноярский край, михаил котюков