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Росфинмониторинг отметил рост подозрительных операций в криптовалюте
Росфинмониторинг отметил рост подозрительных операций в криптовалюте - 26.04.2024, ПРАЙМ
Росфинмониторинг отметил рост подозрительных операций в криптовалюте
Росфинмониторинг наблюдает рост подозрительных операций в криптовалюте на фоне увеличения общего объема операций, сообщил журналистам статс-секретарь -... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T12:16+0300
2024-04-26T12:16+0300
2024-04-26T12:16+0300
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - ПРАЙМ. Росфинмониторинг наблюдает рост подозрительных операций в криптовалюте на фоне увеличения общего объема операций, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель директора службы Герман Негляд. "Снижения объема операций в криптовалюте мы не наблюдаем, скорее, наоборот - постепенный рост квартал от квартала, год от года. В структуре симметрично растут и подозрительные операции. Использование криптовалюты в преступных целях - это высокий риск у нас в стране, особенно для наркорасчетов", - сказал Негляд на полях международного форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма". Как сообщал в конце ноября прошлого года директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, Росфинмониторинг в 2023 году наблюдал двукратный рост незаконных операций с криптовалютой - в основном они связаны с оборотом наркотиков, коррупцией.
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росфинмониторинг, операции с криптовалютой, новости
Криптовалюта, Росфинмониторинг, операции с криптовалютой, Новости
Росфинмониторинг отметил рост подозрительных операций в криптовалюте
Росфинмониторинг наблюдает рост подозрительных операций в криптовалюте
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - ПРАЙМ. Росфинмониторинг наблюдает рост подозрительных операций в криптовалюте на фоне увеличения общего объема операций, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель директора службы Герман Негляд.
"Снижения объема операций в криптовалюте мы не наблюдаем, скорее, наоборот - постепенный рост квартал от квартала, год от года. В структуре симметрично растут и подозрительные операции. Использование криптовалюты в преступных целях - это высокий риск у нас в стране, особенно для наркорасчетов", - сказал Негляд на полях международного форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма".
Как сообщал в конце ноября прошлого года директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, Росфинмониторинг в 2023 году наблюдал двукратный рост незаконных операций с криптовалютой - в основном они связаны с оборотом наркотиков, коррупцией.
Минфин США введет санкции против криптовалют из-за России