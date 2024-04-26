https://1prime.ru/20240426/kriptovalyuta-847728938.html

Росфинмониторинг отметил рост подозрительных операций в криптовалюте

Росфинмониторинг отметил рост подозрительных операций в криптовалюте - 26.04.2024, ПРАЙМ

Росфинмониторинг отметил рост подозрительных операций в криптовалюте

Росфинмониторинг наблюдает рост подозрительных операций в криптовалюте на фоне увеличения общего объема операций, сообщил журналистам статс-секретарь -... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T12:16+0300

2024-04-26T12:16+0300

2024-04-26T12:16+0300

криптовалюта

росфинмониторинг

операции с криптовалютой

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/90/841359083_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2e6024aaaaec39d10f12d1f2f5217e19.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - ПРАЙМ. Росфинмониторинг наблюдает рост подозрительных операций в криптовалюте на фоне увеличения общего объема операций, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель директора службы Герман Негляд. "Снижения объема операций в криптовалюте мы не наблюдаем, скорее, наоборот - постепенный рост квартал от квартала, год от года. В структуре симметрично растут и подозрительные операции. Использование криптовалюты в преступных целях - это высокий риск у нас в стране, особенно для наркорасчетов", - сказал Негляд на полях международного форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма". Как сообщал в конце ноября прошлого года директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, Росфинмониторинг в 2023 году наблюдал двукратный рост незаконных операций с криптовалютой - в основном они связаны с оборотом наркотиков, коррупцией.

https://1prime.ru/20240410/sanktsii-847253204.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росфинмониторинг, операции с криптовалютой, новости