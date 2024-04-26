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По делу о теракте в "Крокусе" задержали еще одного фигуранта - 26.04.2024, ПРАЙМ
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По делу о теракте в "Крокусе" задержали еще одного фигуранта
По делу о теракте в "Крокусе" задержали еще одного фигуранта - 26.04.2024, ПРАЙМ
По делу о теракте в "Крокусе" задержали еще одного фигуранта
Еще один фигурант по делу о теракте в красногорском "Крокус Сити Холле" задержан силовиками. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T15:08+0300
2024-04-26T15:22+0300
происшествия
крокус сити холл
задержание
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Еще один фигурант по делу о теракте в красногорском "Крокус Сити Холле" задержан силовиками. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах."В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту теракта в "Крокусе", задержан еще один фигурант", - сообщил собеседник агентства.Отмечается, что источник не уточнил деталей.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На 5 апреля Басманный суд Москвы арестовал 11 фигурантов по делу о теракте, в том числе обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоды и Далерджона Мирзоева.
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крокус сити холл, задержание
Происшествия, Крокус сити холл, задержание
15:08 26.04.2024 (обновлено: 15:22 26.04.2024)
 
По делу о теракте в "Крокусе" задержали еще одного фигуранта

Источник: по делу о теракте в "Крокусе" задержан еще один фигурант

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Еще один фигурант по делу о теракте в красногорском "Крокус Сити Холле" задержан силовиками. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.
"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту теракта в "Крокусе", задержан еще один фигурант", - сообщил собеседник агентства.
Отмечается, что источник не уточнил деталей.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
На 5 апреля Басманный суд Москвы арестовал 11 фигурантов по делу о теракте, в том числе обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоды и Далерджона Мирзоева.
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ПроисшествияКрокус сити холлзадержание
 
 
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