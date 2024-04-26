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Россия не вернется к фиксированному курсу рубля, считает бывший зампред ЦБ - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Россия не вернется к фиксированному курсу рубля, считает бывший зампред ЦБ
Россия не вернется к фиксированному курсу рубля, считает бывший зампред ЦБ - 26.04.2024, ПРАЙМ
Россия не вернется к фиксированному курсу рубля, считает бывший зампред ЦБ
В России вряд ли возможен возврат к фиксированному курсу рубля, существовавшему в Советском Союзе, а затем в 1990-е годы, заявил "Газете.Ru" бывший зампред ЦБ... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T12:51+0300
2024-04-26T12:51+0300
экономика
рубль
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. В России вряд ли возможен возврат к фиксированному курсу рубля, существовавшему в Советском Союзе, а затем в 1990-е годы, заявил "Газете.Ru" бывший зампред ЦБ Сергей Дубинин."Я считаю, что это невозможно. Это в контексте перехода как бы обратно от рынка к административному руководству ценами. Я надеюсь, что до этого безумства дело не дойдет. Я не вижу триггеров в поддержку фиксированного курса", — пояснил он.Фиксированный курс заключается в том, что его значение к другим валютам вводится и поддерживается центробанком. Данный механизм действовал в Советском союзе, когда рубль был привязан к золоту по официальному курсу 1 рубль равен 0,987412 грамма чистого золота. Этот курс был введен в 1950 году и не менялся до распада СССР. Затем механизм вводили в России с 1 июля 1995 года. Регулятор приобретал и реализовывал валюту на рынке, чтобы поддерживать курс рубля, который был зафиксирован на уровне 5147 рублей за доллар. Он просуществовал почти 11 лет.
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рубль
Экономика, рубль
12:51 26.04.2024
 
Россия не вернется к фиксированному курсу рубля, считает бывший зампред ЦБ

Экс-зампред ЦБ Дубинин исключил возврат к фиксированному курсу рубля в России

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. В России вряд ли возможен возврат к фиксированному курсу рубля, существовавшему в Советском Союзе, а затем в 1990-е годы, заявил "Газете.Ru" бывший зампред ЦБ Сергей Дубинин.
"Я считаю, что это невозможно. Это в контексте перехода как бы обратно от рынка к административному руководству ценами. Я надеюсь, что до этого безумства дело не дойдет. Я не вижу триггеров в поддержку фиксированного курса", — пояснил он.
Фиксированный курс заключается в том, что его значение к другим валютам вводится и поддерживается центробанком. Данный механизм действовал в Советском союзе, когда рубль был привязан к золоту по официальному курсу 1 рубль равен 0,987412 грамма чистого золота. Этот курс был введен в 1950 году и не менялся до распада СССР. Затем механизм вводили в России с 1 июля 1995 года. Регулятор приобретал и реализовывал валюту на рынке, чтобы поддерживать курс рубля, который был зафиксирован на уровне 5147 рублей за доллар. Он просуществовал почти 11 лет.
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