https://1prime.ru/20240426/kurs-847730340.html

Россия не вернется к фиксированному курсу рубля, считает бывший зампред ЦБ

Россия не вернется к фиксированному курсу рубля, считает бывший зампред ЦБ - 26.04.2024, ПРАЙМ

Россия не вернется к фиксированному курсу рубля, считает бывший зампред ЦБ

В России вряд ли возможен возврат к фиксированному курсу рубля, существовавшему в Советском Союзе, а затем в 1990-е годы, заявил "Газете.Ru" бывший зампред ЦБ... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T12:51+0300

2024-04-26T12:51+0300

2024-04-26T12:51+0300

экономика

рубль

https://cdnn.1prime.ru/img/84095/18/840951857_0:150:2872:1766_1920x0_80_0_0_6c499fddc6e93f7ea7fbea1911dd8f7c.jpg

МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. В России вряд ли возможен возврат к фиксированному курсу рубля, существовавшему в Советском Союзе, а затем в 1990-е годы, заявил "Газете.Ru" бывший зампред ЦБ Сергей Дубинин."Я считаю, что это невозможно. Это в контексте перехода как бы обратно от рынка к административному руководству ценами. Я надеюсь, что до этого безумства дело не дойдет. Я не вижу триггеров в поддержку фиксированного курса", — пояснил он.Фиксированный курс заключается в том, что его значение к другим валютам вводится и поддерживается центробанком. Данный механизм действовал в Советском союзе, когда рубль был привязан к золоту по официальному курсу 1 рубль равен 0,987412 грамма чистого золота. Этот курс был введен в 1950 году и не менялся до распада СССР. Затем механизм вводили в России с 1 июля 1995 года. Регулятор приобретал и реализовывал валюту на рынке, чтобы поддерживать курс рубля, который был зафиксирован на уровне 5147 рублей за доллар. Он просуществовал почти 11 лет.

https://1prime.ru/20240425/valyuta-847701575.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рубль