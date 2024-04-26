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"Опять шалит паршивец". Турки высмеяли Макрона за слова о смерти Европы
"Опять шалит паршивец". Турки высмеяли Макрона за слова о смерти Европы - 26.04.2024, ПРАЙМ
"Опять шалит паршивец". Турки высмеяли Макрона за слова о смерти Европы
Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о смерти Европы вызвали негодование у читателей турецкого издания Haber7. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T15:00+0300
2024-04-26T15:00+0300
2024-04-26T15:00+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о смерти Европы вызвали негодование у читателей турецкого издания Haber7.В рамках своего выступления в Сорбонне французский лидер отметил, что Европе грозит не только тотальное обнищание, но и смерть. Чтобы этого избежать европейским странам нужно разработать новую стратегию для конкуренции с глобальными державами."Опять шалит паршивец", - написал один из читателей.Другие комментаторы отметили, что Европа уже мертва и находится на грани развала. Кроме того, она эксплуатирует другие страны и вполне заслуживает своего ухода."Надеюсь, Европы в 2040 году не будет. Второй Рим тоже завоюют, и они будут не в силах даже поднять руки", - написал один из пользователей.Некоторые читатели пожелали, чтобы Европа столкнулась с теми же проблемами, которые она, по их мнению, причинила другим.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, ТУРЦИЯ, Новости
"Опять шалит паршивец". Турки высмеяли Макрона за слова о смерти Европы
Макрон: перед нами огромные риски, Европа может умереть
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ.
Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о смерти Европы вызвали
негодование у читателей турецкого издания Haber7.
В рамках своего выступления в Сорбонне французский лидер отметил, что Европе грозит не только тотальное обнищание, но и смерть. Чтобы этого избежать европейским странам нужно разработать новую стратегию для конкуренции с глобальными державами.
"Опять шалит паршивец", - написал один из читателей.
Другие комментаторы отметили, что Европа уже мертва и находится на грани развала. Кроме того, она эксплуатирует другие страны и вполне заслуживает своего ухода.
"Надеюсь, Европы в 2040 году не будет. Второй Рим тоже завоюют, и они будут не в силах даже поднять руки", - написал один из пользователей.
Некоторые читатели пожелали, чтобы Европа столкнулась с теми же проблемами, которые она, по их мнению, причинила другим.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Макрон заявил о возможной гибели Европы