https://1prime.ru/20240426/makron-847737023.html

"Опять шалит паршивец". Турки высмеяли Макрона за слова о смерти Европы

"Опять шалит паршивец". Турки высмеяли Макрона за слова о смерти Европы - 26.04.2024, ПРАЙМ

"Опять шалит паршивец". Турки высмеяли Макрона за слова о смерти Европы

Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о смерти Европы вызвали негодование у читателей турецкого издания Haber7. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T15:00+0300

2024-04-26T15:00+0300

2024-04-26T15:00+0300

политика

франция

эммануэль макрон

турция

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322362_0:98:2646:1586_1920x0_80_0_0_4a85745215c57e5cd90df8c0a0130a78.jpg

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о смерти Европы вызвали негодование у читателей турецкого издания Haber7.В рамках своего выступления в Сорбонне французский лидер отметил, что Европе грозит не только тотальное обнищание, но и смерть. Чтобы этого избежать европейским странам нужно разработать новую стратегию для конкуренции с глобальными державами."Опять шалит паршивец", - написал один из читателей.Другие комментаторы отметили, что Европа уже мертва и находится на грани развала. Кроме того, она эксплуатирует другие страны и вполне заслуживает своего ухода."Надеюсь, Европы в 2040 году не будет. Второй Рим тоже завоюют, и они будут не в силах даже поднять руки", - написал один из пользователей.Некоторые читатели пожелали, чтобы Европа столкнулась с теми же проблемами, которые она, по их мнению, причинила другим.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240425/makron-847690200.html

франция

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, эммануэль макрон, турция, новости