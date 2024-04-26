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Голикова отметила снижение числа малоимущих семей в России - 26.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Голикова отметила снижение числа малоимущих семей в России
Голикова отметила снижение числа малоимущих семей в России - 26.04.2024, ПРАЙМ
Голикова отметила снижение числа малоимущих семей в России
Число малоимущих семей в России, в которых есть дети, снизилось на 1,1 миллиона в 2023 году, сообщила в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T11:48+0300
2024-04-26T11:48+0300
экономика
многодетные семьи
татьяна голикова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - ПРАЙМ. Число малоимущих семей в России, в которых есть дети, снизилось на 1,1 миллиона в 2023 году, сообщила в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Благодаря последовательной политике численность малоимущих домохозяйств за прошлый год сократилась на 1,1 миллион (по сравнению с 2022-м - ред.)", — сказала она. Голикова отметила, что данная работа будет продолжена для достижения поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи – уменьшить бедность многодетных семей до 12% к 2030 году.
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многодетные семьи, татьяна голикова
Экономика, многодетные семьи, Татьяна Голикова
11:48 26.04.2024
 
Голикова отметила снижение числа малоимущих семей в России

Голикова: число малоимущих семей с детьми в 2023 году сократилось на 1,1 млн

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - ПРАЙМ. Число малоимущих семей в России, в которых есть дети, снизилось на 1,1 миллиона в 2023 году, сообщила в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Благодаря последовательной политике численность малоимущих домохозяйств за прошлый год сократилась на 1,1 миллион (по сравнению с 2022-м - ред.)", — сказала она.
Голикова отметила, что данная работа будет продолжена для достижения поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи – уменьшить бедность многодетных семей до 12% к 2030 году.
Жара в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
Названо число семей, получивших маткапитал в 2023 году
Вчера, 09:03
 
Экономикамногодетные семьиТатьяна Голикова
 
 
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