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Голикова отметила снижение числа малоимущих семей в России

Голикова отметила снижение числа малоимущих семей в России - 26.04.2024, ПРАЙМ

Голикова отметила снижение числа малоимущих семей в России

Число малоимущих семей в России, в которых есть дети, снизилось на 1,1 миллиона в 2023 году, сообщила в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T11:48+0300

2024-04-26T11:48+0300

2024-04-26T11:48+0300

экономика

многодетные семьи

татьяна голикова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - ПРАЙМ. Число малоимущих семей в России, в которых есть дети, снизилось на 1,1 миллиона в 2023 году, сообщила в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Благодаря последовательной политике численность малоимущих домохозяйств за прошлый год сократилась на 1,1 миллион (по сравнению с 2022-м - ред.)", — сказала она. Голикова отметила, что данная работа будет продолжена для достижения поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи – уменьшить бедность многодетных семей до 12% к 2030 году.

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многодетные семьи, татьяна голикова