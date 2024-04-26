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Стоимость меди превысила десять тысяч долларов

Стоимость меди превысила десять тысяч долларов - 26.04.2024, ПРАЙМ

Стоимость меди превысила десять тысяч долларов

Цена меди в пятницу превысила 10 тысяч долларов впервые с апреля 2022 года после того, как горнодобывающая Anglo American отклонила предложение австралийской... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T16:43+0300

2024-04-26T16:43+0300

2024-04-26T16:43+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Цена меди в пятницу превысила 10 тысяч долларов впервые с апреля 2022 года после того, как горнодобывающая Anglo American отклонила предложение австралийской BHP о своём поглощении, свидетельствуют данные торгов. На Лондонской бирже металлов (LME) августовские фьючерсы на медь по состоянию на на 16.37 мск составляла 10 000 долларов за тонну. Ранее в ходе торгов цена достигала 10 046,50 доллара за тонну, такой отметки они достигли впервые с апреля 2022 года. Anglo American, владеющая известной алмазной компанией De Beers, ранее в пятницу сообщила, что отклонила предложение австралийской BHP о своём поглощении. Ранее BHP выдвинула предложение о поглощении Anglo American. По данным агентства Рейтер, если поглощение Anglo American компанией BHP состоится, это приведет к созданию группы, владеющей примерно 10% мировой добычи меди, а также станет катализатором для новых подобных слияний в мировой горнодобывающей промышленности. Двумя неделями ранее случилось еще одно резонансное событие для рынка меди: США и Британия запретили торговать российской медью на лондонской и чикагской биржах.

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медь, цены, новости