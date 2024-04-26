Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Мексики раскритиковал выделение средств Украине - 26.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240426/meksika-847715566.html
Президент Мексики раскритиковал выделение средств Украине
Президент Мексики раскритиковал выделение средств Украине - 26.04.2024, ПРАЙМ
Президент Мексики раскритиковал выделение средств Украине
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что всей душой желает изменения внешней политики Соединенных Штатов, которые тратят многие миллиарды... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T07:02+0300
2024-04-26T07:12+0300
политика
сша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/82677/73/826777391_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_424362b1cf3d77c504a9f5f4b934a747.jpg
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что всей душой желает изменения внешней политики Соединенных Штатов, которые тратят многие миллиарды долларов на конфликты в Газе и на Украине вместо того, чтобы поддерживать соседние государства и тем самым устранять причины миграции. На пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях администрацией президента, Обрадор заявил: "(Средства выделяются - прим. ред.) лишь в военных целях, а в гуманитарных - нет. Да, мы настаиваем, чтобы они (США - прим. ред.) предоставили ресурсы бедным народам Латинской Америки и Карибского бассейна для решения проблемы миграции, миграционного явления, устранения ее причин. Потому что люди уезжают из своих городов не по собственному желанию, а по необходимости. Но ничего не одобрено". В среду американский сенат по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден в среду вечером подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений. Президента Мексики выразил сожаление, что США готовы потратить миллиарды долларов на конфликты в Газе и Украине."Я об этом очень сожалею, - заявил Обрадор. - потому что я всей душой желаю, чтобы они изменили эту внешнюю политику, потому что это им не на пользу. Это не несет добра народам, но и им тоже не несет". Ранее о решении конгресса США предоставить военную помощь Украине, Израилю и Тайваню в схожих выражениях отозвался глава Венесуэлы Николас Мадуро. Он заявил, что этот шаг является аморальным, учитывая голод в мире и проблему миграции в Америке.
https://1prime.ru/20240424/pomosch-847665270.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82677/73/826777391_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_7772025fccda51b39dc51c92c3d3f53b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина
Политика, США, УКРАИНА
07:02 26.04.2024 (обновлено: 07:12 26.04.2024)
 
Президент Мексики раскритиковал выделение средств Украине

Президент Мексики Обрадор подверг критике выделение США средств Украине

© РИА Новости . Дмитрий ЗнаменскийМехико
Мехико - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что всей душой желает изменения внешней политики Соединенных Штатов, которые тратят многие миллиарды долларов на конфликты в Газе и на Украине вместо того, чтобы поддерживать соседние государства и тем самым устранять причины миграции.
На пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях администрацией президента, Обрадор заявил: "(Средства выделяются - прим. ред.) лишь в военных целях, а в гуманитарных - нет. Да, мы настаиваем, чтобы они (США - прим. ред.) предоставили ресурсы бедным народам Латинской Америки и Карибского бассейна для решения проблемы миграции, миграционного явления, устранения ее причин. Потому что люди уезжают из своих городов не по собственному желанию, а по необходимости. Но ничего не одобрено".
В среду американский сенат по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден в среду вечером подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений.
Президента Мексики выразил сожаление, что США готовы потратить миллиарды долларов на конфликты в Газе и Украине.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
Байден подписал закон о новом пакете военной помощи Украине
24 апреля, 18:34
"Я об этом очень сожалею, - заявил Обрадор. - потому что я всей душой желаю, чтобы они изменили эту внешнюю политику, потому что это им не на пользу. Это не несет добра народам, но и им тоже не несет".
Ранее о решении конгресса США предоставить военную помощь Украине, Израилю и Тайваню в схожих выражениях отозвался глава Венесуэлы Николас Мадуро. Он заявил, что этот шаг является аморальным, учитывая голод в мире и проблему миграции в Америке.
 
ПолитикаСШАУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала