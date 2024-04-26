https://1prime.ru/20240426/meksika-847715566.html

Президент Мексики раскритиковал выделение средств Украине

Президент Мексики раскритиковал выделение средств Украине - 26.04.2024, ПРАЙМ

Президент Мексики раскритиковал выделение средств Украине

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что всей душой желает изменения внешней политики Соединенных Штатов, которые тратят многие миллиарды... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T07:02+0300

2024-04-26T07:02+0300

2024-04-26T07:12+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что всей душой желает изменения внешней политики Соединенных Штатов, которые тратят многие миллиарды долларов на конфликты в Газе и на Украине вместо того, чтобы поддерживать соседние государства и тем самым устранять причины миграции. На пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях администрацией президента, Обрадор заявил: "(Средства выделяются - прим. ред.) лишь в военных целях, а в гуманитарных - нет. Да, мы настаиваем, чтобы они (США - прим. ред.) предоставили ресурсы бедным народам Латинской Америки и Карибского бассейна для решения проблемы миграции, миграционного явления, устранения ее причин. Потому что люди уезжают из своих городов не по собственному желанию, а по необходимости. Но ничего не одобрено". В среду американский сенат по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден в среду вечером подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений. Президента Мексики выразил сожаление, что США готовы потратить миллиарды долларов на конфликты в Газе и Украине."Я об этом очень сожалею, - заявил Обрадор. - потому что я всей душой желаю, чтобы они изменили эту внешнюю политику, потому что это им не на пользу. Это не несет добра народам, но и им тоже не несет". Ранее о решении конгресса США предоставить военную помощь Украине, Израилю и Тайваню в схожих выражениях отозвался глава Венесуэлы Николас Мадуро. Он заявил, что этот шаг является аморальным, учитывая голод в мире и проблему миграции в Америке.

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