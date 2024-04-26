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"Безумие". Рогов отреагировал на назначение Киевом нового мэра Запорожья
"Безумие". Рогов отреагировал на назначение Киевом нового мэра Запорожья - 26.04.2024, ПРАЙМ
"Безумие". Рогов отреагировал на назначение Киевом нового мэра Запорожья
Украинское руководство снова творит "безумие", заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП России Владимир Рогов. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T21:23+0300
2024-04-26T21:23+0300
2024-04-26T21:28+0300
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Украинское руководство снова творит "безумие", заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП России Владимир Рогов.Так, он оценил назначение нового мэра Регина Харченко в подконтрольном ВСУ городе Запорожье."Налицо очередное оккупационное безумие киевского режима, который продолжает творить самоуправство на оккупированных территориях, назначая своих гаулейтеров", – сказал Рогов в интервью РИА Новости.Он напомнил, что так как данный регион является частью России, то решение властей Украины не имеют юридической силы даже на временно подконтрольной украинским войскам части региона.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации в 2022 году, легитимность которого Киев не признает. Сейчас Россия контролирует более 70 процентов территории региона. С марта 2023 года административный центр региона был перенесен из подконтрольного Киеву города Запорожье в Мелитополь.
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запорожье, украина
"Безумие". Рогов отреагировал на назначение Киевом нового мэра Запорожья
Рогов: назначение в Запорожье нового мэра – это оккупационное безумие Киева
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Украинское руководство снова творит "безумие", заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП России Владимир Рогов.
Так, он оценил назначение нового мэра Регина Харченко в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
"Налицо очередное оккупационное безумие киевского режима, который продолжает творить самоуправство на оккупированных территориях, назначая своих гаулейтеров", – сказал
Рогов в интервью РИА Новости.
Он напомнил, что так как данный регион является частью России, то решение властей Украины не имеют юридической силы даже на временно подконтрольной украинским войскам части региона.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации в 2022 году, легитимность которого Киев не признает. Сейчас Россия контролирует более 70 процентов территории региона. С марта 2023 года административный центр региона был перенесен из подконтрольного Киеву города Запорожье в Мелитополь.
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