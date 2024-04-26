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Минтранс проработает смягчение ряда требований для самозанятых таксистов

Минтранс проработает смягчение ряда требований для самозанятых таксистов - 26.04.2024, ПРАЙМ

Минтранс проработает смягчение ряда требований для самозанятых таксистов

Минтранс России получал обращения по смягчению требований к самозанятым водителям такси и прорабатывает вопрос об упрощении предрейсового или предсменного... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T14:28+0300

2024-04-26T14:28+0300

2024-04-26T14:28+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Минтранс России получал обращения по смягчению требований к самозанятым водителям такси и прорабатывает вопрос об упрощении предрейсового или предсменного техосмотра транспортных средств, сообщили в пресс-службе министерства. Газета "Коммерсант" ранее сообщала, что президент Объединения самозанятых России Игорь Жмакин направил письмо главе администрации президента РФ Антону Вайно с просьбой оказать поддержку самозанятым водителям. Речь идет, в частности, об упрощении для такой категории водителей регистрации в ФГИС "Такси", внедрении цифровых методов ежедневной проверки состояния здоровья таксиста и технического состояния автомобиля и смягчении требований к цветографической маркировке машин. "В Минтранс России поступали обращения по смягчению требований к самозанятым водителям такси. В первую очередь они касаются отмены ежедневного технического и медицинского осмотров для самозанятых перевозчиков, требований к цветовому оформлению кузова машины", - сообщили в Минтрансе РФ в пятницу и напомнили, что до вступления в силу закона о такси (1 сентября 2023 года) самозанятые не допускались к осуществлению профессиональной деятельности, связанной с перевозками пассажиров и багажа легковым такси. Требования организовывать и проводить техосмотр транспортных средств, а также проводить обязательные медицинские осмотры, продолжили в Минтрансе РФ, установлены требованиями закона о безопасности дорожного движения. Там отметили, что для упрощения исполнения требований к перевозкам законодательно уже предусмотрена возможность проведения медосмотра в дистанционном режиме и ведется работа по расширению практики его применения. "Также прорабатывается вопрос упрощения предрейсового или предсменного техосмотра транспортных средств без ущерба для безопасности дорожного движения. Подготовленные предложения будут направлены на рассмотрение заинтересованным федеральным органам исполнительной власти", - сообщил Минтранс РФ. Министерство также ответило на вопрос в части внешнего оформления такси. "Единственное требование, установленное на федеральном уровне, - наличие цветографической схемы на кузове ("шашечек"). Оно было установлено еще в 2011 году, т. е. до принятия закона о такси. Требования к цветовой гамме кузова легкового такси в настоящее время устанавливаются на уровне региона. Считаем, что решения об установлении таких требований должны приниматься максимально взвешенно", - отмечают в министерстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, такси, новости