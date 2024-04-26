https://1prime.ru/20240426/misseling-847745469.html

Набиуллина назвала мисселинг позорным явлением

Набиуллина назвала мисселинг позорным явлением - 26.04.2024, ПРАЙМ

Набиуллина назвала мисселинг позорным явлением

Штрафы за мисселинг (недобросовестное предложение услуг) надо повышать, это позорное явление все еще не искоренено в банках, заявила в ходе пресс-конференции... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T16:44+0300

2024-04-26T16:44+0300

2024-04-26T16:44+0300

банк россии

эльвира набиуллина

мисселинг

штраф

https://cdnn.1prime.ru/img/83714/21/837142191_0:37:2931:1686_1920x0_80_0_0_a50bb7354c4aadce7299264fc68acfeb.jpg

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Штрафы за мисселинг (недобросовестное предложение услуг) надо повышать, это позорное явление все еще не искоренено в банках, заявила в ходе пресс-конференции глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. "Мисселинг, к сожалению, остается. Хотя, действительно, у нас жалобы снизились на мисселинг. Но это позорное явление не искоренено из финансовой среды, к сожалению. Мы с банками очень активно обсуждаем, но обсуждения недостаточно", - сказала Набиуллина. Глава ЦБ РФ сказала, что у регулятора в этой сфере появились дополнительные полномочия и он проводит проверки, но "этого действительно недостаточно". "Штрафы сейчас есть, они небольшие, то есть нужно миллион нарушений сделать крупным банкам и заплатить миллион рублей, - это для крупного банка на фоне прибыли не очень чувствительно. И поэтому штрафы должны быть повышены. Этого еще не произошло, для этого нужно принимать закон. Поэтому ожидать, что сейчас эти штрафы заработали - нет. У нас нет возможности пока брать высокие штрафы. Для этого нужно принимать закон", - подчеркнула Набиуллина. При этом она отметила, что при обсуждении в Госдуме этого вопроса "практически депутаты всех фракций поддержали, что нужно усиливать штрафные санкции". "Мы считаем, что это может быть до 1% капитала. Такого рода штрафы у нас действуют, например, если банки занимаются отмыванием. И мы видим, что такая мера – большие штрафы и угроза этих штрафов – действенная мера. Поэтому, на наш взгляд, надо делать и защищать граждан", - заключила она.

https://1prime.ru/20240426/shtraf-847726135.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эльвира набиуллина, мисселинг, штраф