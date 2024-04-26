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Набиуллина назвала мисселинг позорным явлением - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина назвала мисселинг позорным явлением
Набиуллина назвала мисселинг позорным явлением - 26.04.2024, ПРАЙМ
Набиуллина назвала мисселинг позорным явлением
Штрафы за мисселинг (недобросовестное предложение услуг) надо повышать, это позорное явление все еще не искоренено в банках, заявила в ходе пресс-конференции... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T16:44+0300
2024-04-26T16:44+0300
банк россии
эльвира набиуллина
мисселинг
штраф
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Штрафы за мисселинг (недобросовестное предложение услуг) надо повышать, это позорное явление все еще не искоренено в банках, заявила в ходе пресс-конференции глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. "Мисселинг, к сожалению, остается. Хотя, действительно, у нас жалобы снизились на мисселинг. Но это позорное явление не искоренено из финансовой среды, к сожалению. Мы с банками очень активно обсуждаем, но обсуждения недостаточно", - сказала Набиуллина. Глава ЦБ РФ сказала, что у регулятора в этой сфере появились дополнительные полномочия и он проводит проверки, но "этого действительно недостаточно". "Штрафы сейчас есть, они небольшие, то есть нужно миллион нарушений сделать крупным банкам и заплатить миллион рублей, - это для крупного банка на фоне прибыли не очень чувствительно. И поэтому штрафы должны быть повышены. Этого еще не произошло, для этого нужно принимать закон. Поэтому ожидать, что сейчас эти штрафы заработали - нет. У нас нет возможности пока брать высокие штрафы. Для этого нужно принимать закон", - подчеркнула Набиуллина. При этом она отметила, что при обсуждении в Госдуме этого вопроса "практически депутаты всех фракций поддержали, что нужно усиливать штрафные санкции". "Мы считаем, что это может быть до 1% капитала. Такого рода штрафы у нас действуют, например, если банки занимаются отмыванием. И мы видим, что такая мера – большие штрафы и угроза этих штрафов – действенная мера. Поэтому, на наш взгляд, надо делать и защищать граждан", - заключила она.
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эльвира набиуллина, мисселинг, штраф
Банк России, Эльвира Набиуллина, мисселинг, штраф
16:44 26.04.2024
 
Набиуллина назвала мисселинг позорным явлением

Набиуллина: штрафы за мисселинг надо повышать, это позорное явление все еще не искоренено

© Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Штрафы за мисселинг (недобросовестное предложение услуг) надо повышать, это позорное явление все еще не искоренено в банках, заявила в ходе пресс-конференции глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
"Мисселинг, к сожалению, остается. Хотя, действительно, у нас жалобы снизились на мисселинг. Но это позорное явление не искоренено из финансовой среды, к сожалению. Мы с банками очень активно обсуждаем, но обсуждения недостаточно", - сказала Набиуллина.
Глава ЦБ РФ сказала, что у регулятора в этой сфере появились дополнительные полномочия и он проводит проверки, но "этого действительно недостаточно".
"Штрафы сейчас есть, они небольшие, то есть нужно миллион нарушений сделать крупным банкам и заплатить миллион рублей, - это для крупного банка на фоне прибыли не очень чувствительно. И поэтому штрафы должны быть повышены. Этого еще не произошло, для этого нужно принимать закон. Поэтому ожидать, что сейчас эти штрафы заработали - нет. У нас нет возможности пока брать высокие штрафы. Для этого нужно принимать закон", - подчеркнула Набиуллина.
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При этом она отметила, что при обсуждении в Госдуме этого вопроса "практически депутаты всех фракций поддержали, что нужно усиливать штрафные санкции".
"Мы считаем, что это может быть до 1% капитала. Такого рода штрафы у нас действуют, например, если банки занимаются отмыванием. И мы видим, что такая мера – большие штрафы и угроза этих штрафов – действенная мера. Поэтому, на наш взгляд, надо делать и защищать граждан", - заключила она.
 
Банк РоссииЭльвира Набиуллинамисселингштраф
 
 
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