https://1prime.ru/20240426/moshenniki-847711018.html

Россиян предупредили об уловках мошенников перед майскими праздниками

Россиян предупредили об уловках мошенников перед майскими праздниками - 26.04.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили об уловках мошенников перед майскими праздниками

Мошенники всегда активизируются перед праздниками, рассчитывая на расслабленность людей и разрабатывая особые уловки. Как их распознать, рассказал агентству... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T03:03+0300

2024-04-26T03:03+0300

2024-04-26T03:03+0300

мошенничество

мошенничество

мошенники

мошеннические схемы

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МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Мошенники всегда активизируются перед праздниками, рассчитывая на расслабленность людей и разрабатывая особые уловки. Как их распознать, рассказал агентству "Прайм" руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин.Самым распространенным видом мошенничества в майские праздники считаются фишинговые сайты для продажи авиабилетов и аренды жилья. Люди стараются уехать из города, а мошенники используют это в своих целях. Например, организуют массовые рассылки СМС, писем или сообщений в мессенджерах со ссылкой на фишинговый сайт, где якобы можно приобрести билеты и путевки по ценам ниже рыночных.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВстречаются схемы с приглашением поучаствовать в акциях, связанных с праздничной распродажей электроники или других товаров. Выигрыш ценного приза в лотерею лидирует среди подобных схем.Нередки случаи мошенничества с QR-кодами: люди хотят арендовать самокаты, но код ведет на фишинговый ресурс. Пытаясь оплатить услугу, они на самом деле передают данные карты мошенникам.Мошенники в киберпространстве все чаще применяют искусственный интеллект. Например, создают чат-боты для взаимодействия с аудиторией, при этом человек не может понять, общается он с настоящим собеседником или с "умной машиной". Возможно применение различных чат-ботов, каждый из которых обучен общению на конкретную тему: продажа туров, аренда недвижимости, прокат самокатов и велосипедов, знакомства и совместные походы.Достаточно старая скам-схема: человеку сообщают о выигрыше, после перезванивают и просят оплатить положенный законом налог. Рассчитывая на большой приз, человек оплачивает налог. Разумеется, после перевода никакого вознаграждения человек не получит. Новое — хорошо забытое старое, чем и пользуются мошенники. Как правило, подобные схемы выстреливают заново каждые несколько лет.Чтобы обезопасить себя и свои данные, важно проверять информацию о скидках, розыгрышах и других акциях на официальных сайтах компаний и магазинов. На таких ресурсах всегда размещают актуальные и достоверные сведения. При посещении сайта важно проверить точное совпадение домена с официальным — мошенники могут добавлять или заменять в адресе малозаметные символы, например "!" вместо "l" или "0" вместо "O".Стоит проверить срок регистрации домена с помощью сервиса Whois. Мошенники регистрируют домены в преддверии праздников, чтобы подделать официальные сайты. Срок регистрации надежного ресурса - не менее года.В случае кражи денег с карты необходимо срочно заблокировать ее через приложение банка или по телефону горячей линии. С помощью специалиста горячей линии необходимо составить обращение о краже, а затем написать заявление в полицию. После этого обязательно следует перевыпустить карту.

https://1prime.ru/20240423/ssha-847609676.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мошенничество, мошенники, мошеннические схемы