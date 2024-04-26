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"МТС Банк" установил цену размещения акций в рамках IPO

"МТС Банк" установил цену размещения акций в рамках IPO - 26.04.2024, ПРАЙМ

"МТС Банк" установил цену размещения акций в рамках IPO

"МТС банк" установил цену в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже в размере 2500 рублей за акцию, что соответствует рыночной... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T09:31+0300

2024-04-26T09:31+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. "МТС банк" установил цену в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже в размере 2500 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации в 86,6 миллиарда рублей, итоговый объем сделки составил 11,5 миллиарда рублей с учетом размера стабилизационного пакета, говорится в сообщении банка."Цена размещения составила 2500 рублей за акцию. Рыночная капитализация "МТС-банка" с учетом акций, выпущенных в рамках IPO, на момент начала торгов составит порядка 86,6 миллиарда рублей", - сообщил банк. Ориентир цены размещения составлял 2350-2500 рублей за акцию.Итоговый объем IPO составил 11,5 миллиарда рублей с учетом размера стабилизационного пакета. Доля акций банка в свободном обращении (free-float) по результатам IPO составит около 13,3%. Акции банка включены в первый уровень листинга Московской биржи c тикером MBNK. Торги акциями начнутся в пятницу около 15:00 мск."Размещение стало рекордным российским IPO по объему спроса и количеству заявок инвесторов. Всего в рамках размещения было подано более 200 тысяч заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около 168 миллиарда рублей", - говорится в сообщении банка.Банк применил сбалансированный подход к аллокации, с учетом существенного спроса от всех групп инвесторов. Общая аллокация на розничных инвесторов составила около 5 миллиардов рублей, на институциональных инвесторов – 6,5 миллиарда рублей.Размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Мажоритарный акционер банка, ПАО "МТС", не продавал принадлежащие ему акции, сохранив мажоритарную долю в капитале банка по итогам IPO.Банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций банка в течение 180 дней с даты начала торгов на Московской бирже. В рамках IPO структурирован механизм стабилизации в размере до 1,5 миллиарда рублей, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.

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