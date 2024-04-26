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Минфин не готов поддержать отмену налога на дивиденды на ИИС

Минфин не готов поддержать отмену налога на дивиденды на ИИС - 26.04.2024, ПРАЙМ

Минфин не готов поддержать отмену налога на дивиденды на ИИС

Минфин России не готов поддержать идею об освобождении дивидендов от налога на прибыль на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС), сказал заместитель... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T15:43+0300

2024-04-26T15:43+0300

2024-04-26T15:49+0300

минфин

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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Минфин России не готов поддержать идею об освобождении дивидендов от налога на прибыль на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС), сказал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Мы долгое время обсуждали вопрос освобождения от налогов дивидендов. Все-таки пришли к выводу, что сейчас, особенно с учетом трансформации налоговой системы, мы не готовы поддержать освобождение (от НДФЛ - ред.) дивидендов на ИИС", - сказал он в интервью телеканалу РБК. С предложением освободить от налога дивиденды по акциям российских эмитентов, приобретенных через индивидуальные инвестиционные счета, ранее в апреле выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

https://1prime.ru/20240426/obmen-847738166.html

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минфин, иис