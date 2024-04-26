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Минфин не готов поддержать отмену налога на дивиденды на ИИС - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Минфин не готов поддержать отмену налога на дивиденды на ИИС
Минфин не готов поддержать отмену налога на дивиденды на ИИС - 26.04.2024, ПРАЙМ
Минфин не готов поддержать отмену налога на дивиденды на ИИС
Минфин России не готов поддержать идею об освобождении дивидендов от налога на прибыль на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС), сказал заместитель... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T15:43+0300
2024-04-26T15:49+0300
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Минфин России не готов поддержать идею об освобождении дивидендов от налога на прибыль на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС), сказал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Мы долгое время обсуждали вопрос освобождения от налогов дивидендов. Все-таки пришли к выводу, что сейчас, особенно с учетом трансформации налоговой системы, мы не готовы поддержать освобождение (от НДФЛ - ред.) дивидендов на ИИС", - сказал он в интервью телеканалу РБК. С предложением освободить от налога дивиденды по акциям российских эмитентов, приобретенных через индивидуальные инвестиционные счета, ранее в апреле выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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Минфин, ИИС, Налоги
15:43 26.04.2024 (обновлено: 15:49 26.04.2024)
 
Минфин не готов поддержать отмену налога на дивиденды на ИИС

Чебесков: Минфин не готов поддержать отмену налога на дивиденды на ИИС

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Минфин России не готов поддержать идею об освобождении дивидендов от налога на прибыль на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС), сказал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Мы долгое время обсуждали вопрос освобождения от налогов дивидендов. Все-таки пришли к выводу, что сейчас, особенно с учетом трансформации налоговой системы, мы не готовы поддержать освобождение (от НДФЛ - ред.) дивидендов на ИИС", - сказал он в интервью телеканалу РБК.
С предложением освободить от налога дивиденды по акциям российских эмитентов, приобретенных через индивидуальные инвестиционные счета, ранее в апреле выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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