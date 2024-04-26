https://1prime.ru/20240426/nalog-847740443.html
Минфин не готов поддержать отмену налога на дивиденды на ИИС
Минфин не готов поддержать отмену налога на дивиденды на ИИС - 26.04.2024, ПРАЙМ
Минфин не готов поддержать отмену налога на дивиденды на ИИС
Минфин России не готов поддержать идею об освобождении дивидендов от налога на прибыль на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС), сказал заместитель... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T15:43+0300
2024-04-26T15:43+0300
2024-04-26T15:49+0300
минфин
иис
налоги
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/65/841006545_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_64dc30721a9174660af1a1a3fe7f85b1.jpg
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Минфин России не готов поддержать идею об освобождении дивидендов от налога на прибыль на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС), сказал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Мы долгое время обсуждали вопрос освобождения от налогов дивидендов. Все-таки пришли к выводу, что сейчас, особенно с учетом трансформации налоговой системы, мы не готовы поддержать освобождение (от НДФЛ - ред.) дивидендов на ИИС", - сказал он в интервью телеканалу РБК. С предложением освободить от налога дивиденды по акциям российских эмитентов, приобретенных через индивидуальные инвестиционные счета, ранее в апреле выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
https://1prime.ru/20240426/obmen-847738166.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/65/841006545_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7fef8cda5a63dae78f317c6ad0afa0ef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минфин, иис
Минфин не готов поддержать отмену налога на дивиденды на ИИС
Чебесков: Минфин не готов поддержать отмену налога на дивиденды на ИИС
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Минфин России не готов поддержать идею об освобождении дивидендов от налога на прибыль на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС), сказал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Мы долгое время обсуждали вопрос освобождения от налогов дивидендов. Все-таки пришли к выводу, что сейчас, особенно с учетом трансформации налоговой системы, мы не готовы поддержать освобождение (от НДФЛ - ред.) дивидендов на ИИС", - сказал он в интервью телеканалу РБК.
С предложением освободить от налога дивиденды по акциям российских эмитентов, приобретенных через индивидуальные инвестиционные счета, ранее в апреле выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Минфин допустил обмен с иностранцами в формате "актив на актив"