https://1prime.ru/20240426/neft-847752204.html

Минэкономразвития спрогнозировало падение нефтедобычи России в 2024 году

Минэкономразвития спрогнозировало падение нефтедобычи России в 2024 году - 26.04.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития спрогнозировало падение нефтедобычи России в 2024 году

Минэкономразвития ожидает, что добыча нефти в РФ в 2024 году снизится на 1,2%, до 523 миллионов тонн, говорится в сценарных условиях и базового, и... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T20:10+0300

2024-04-26T20:10+0300

2024-04-26T20:19+0300

добыча нефти

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает, что добыча нефти в РФ в 2024 году снизится на 1,2%, до 523 миллионов тонн, говорится в сценарных условиях и базового, и консервативного прогноза, опубликованных на сайте министерства. Согласно представленной таблице, в 2023 году добыча нефти составила 529,6 миллиона тонн, а в 2024 году она должна снизиться до 523 миллионов тонн. Таким образом, прогнозируется снижение показателя на 1,2%. При этом, по базовому прогнозу Минэкономразвития в дальнейшем ждет постепенного роста российской нефтедобычи. Так, согласно материалам, в 2025 году она вырастет до 530 миллионов тонн, в 2026 году составит 540 миллионов, а к 2027 году достигнет 553,1 миллиона тонн. Согласно же консервативному прогнозу министерства, добыча нефти в России продолжит снижаться и в 2025 году, а затем чуть вырастет. Так, Минэкономразвития ожидает, что добыча нефти в 2025 году снизится еще на 6,9%, до 487,1 миллиона. В 2026 году составит 501,3 миллиона тонн, а в 2027 году - 506,1 миллиона тонн.

https://1prime.ru/20240426/neft-847748319.html

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добыча нефти