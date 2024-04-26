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ФНС решила обанкротить сеть "Ноу-хау", сообщили СМИ

ФНС решила обанкротить сеть "Ноу-хау", сообщили СМИ - 26.04.2024, ПРАЙМ

ФНС решила обанкротить сеть "Ноу-хау", сообщили СМИ

Развиваемая ранее компанией "ВымпелКом" сеть магазинов электроники "Ноу-хау" находится под угрозой банкротства, сообщил РБК. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T09:16+0300

2024-04-26T09:16+0300

2024-04-26T10:41+0300

экономика

фнс россии

банкротство

бизнес

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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Развиваемая ранее компанией "ВымпелКом" сеть магазинов электроники "Ноу-хау" находится под угрозой банкротства, сообщил РБК.Со ссылкой на данные картотеки дел отмечается, что в середине апреля ФНС подала к ООО "Мобиленд", которое работает под брендом "Ноу-хау", иск с требованием признать его банкротом. Арбитражный суд принял этот иск.По информации РБК, у сети осталось 47 магазинов. С начала текущего года было закрыто несколько торговых точек в Москве, в том числе в торговых центрах Columbus на улице Кировоградская, "Круг" на улице Старокачаловская и "Ереван Плаза" на улице Большая Тульская, обнаружил корреспондент РБК.Также сообщается, что в феврале МТС-банк подал к "Мобиленду" и еще нескольким компаниям иск о солидарном взыскании задолженности в размере 308,96 миллиона рублей.

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фнс россии, банкротство, бизнес