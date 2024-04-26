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Кандидатуры на пост главы НСПК обсуждаются, заявила Набиуллина

Кандидатуры на пост главы НСПК обсуждаются, заявила Набиуллина - 26.04.2024, ПРАЙМ

Кандидатуры на пост главы НСПК обсуждаются, заявила Набиуллина

Национальная система платежных карт (НСПК) работает стабильно и развивается, сейчас идет обсуждение кандидатуры на пост главы компании, заявила глава Банка... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T16:20+0300

2024-04-26T16:20+0300

2024-04-26T16:31+0300

банк россии

эльвира набиуллина

нспк

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) работает стабильно и развивается, сейчас идет обсуждение кандидатуры на пост главы компании, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Что касается главы НСПК, сроков у нас никаких нет, там сейчас временно исполняющий обязанности генерального директора, НСПК работает стабильно, развивается, идет по плану со всеми проектами, которые наметила. Мы сейчас обсуждаем кандидатуры, как решение будет принято - естественно оно будет объявлено", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.В декабре 2023 года НСПК сообщила, что Владимир Комлев, занимавший пост главы компании, покидает его с 1 января 2024 года. Комлев уточнял, что исполняющим обязанности гендиректора компании будет назначен член правления Олег Тишаков.НСПК - оператор платежной системы "Мир", создана летом 2014 года, 100% акций компании принадлежит Центральному банку.

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эльвира набиуллина, нспк