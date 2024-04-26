https://1prime.ru/20240426/obmen-847738166.html
Минфин не исключил обмен замороженными активами по схеме актив на актив
Минфин не исключил обмен замороженными активами по схеме актив на актив - 26.04.2024, ПРАЙМ
Минфин не исключил обмен замороженными активами по схеме актив на актив
Минфин России не исключает в будущем обмен замороженными активами по схеме актив на актив, сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T15:13+0300
2024-04-26T15:13+0300
2024-04-26T15:13+0300
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/82/841458254_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e87c28ebb46f3c4c3b07178817469eb.jpg
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Минфин России не исключает в будущем обмен замороженными активами по схеме актив на актив, сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Не исключаем", - сказал он в интервью телеканалу "РБК", отвечая на вопрос, возможен ли в перспективе обмен замороженных активов по схеме актив на актив. "Технически эта схема более сложная. Плюс, конечно, есть некие политические моменты: западные товарищи сейчас обсуждают использование наших активов, конфискацию активов, поэтому мы не исключаем, что в этой связи будут приняты какие-то ответные меры. Но в целом мы настроены конструктивно. Мы готовы, как говорится, отпускать западных инвесторов, если это будет выгодно для наших граждан, для наших инвесторов", - сказал он. "Мы всегда рассматривали это тоже как вариант, он чуть более сложный с точки зрения техники, с точки зрения потенциального навеса потом российских ценных бумаг, которые сейчас находятся на счетах депо типа "С" у иностранных инвесторов. Мы в целом этот вариант рассматривали. Надо посмотреть, как пройдет первый этап, потом уже говорить о следующих каких-то шагах", - отметил он.
https://1prime.ru/20240424/aktivy-847650871.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/82/841458254_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_35c7992975ef95dd33b70d850b49e696.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
замороженные российские активы
замороженные российские активы
Минфин не исключил обмен замороженными активами по схеме актив на актив
Минфин не исключил обмен иммобилизованными активами по схеме актив на актив
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Минфин России не исключает в будущем обмен замороженными активами по схеме актив на актив, сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Не исключаем", - сказал он в интервью телеканалу "РБК", отвечая на вопрос, возможен ли в перспективе обмен замороженных активов по схеме актив на актив.
"Технически эта схема более сложная. Плюс, конечно, есть некие политические моменты: западные товарищи сейчас обсуждают использование наших активов, конфискацию активов, поэтому мы не исключаем, что в этой связи будут приняты какие-то ответные меры. Но в целом мы настроены конструктивно. Мы готовы, как говорится, отпускать западных инвесторов, если это будет выгодно для наших граждан, для наших инвесторов", - сказал он.
"Мы всегда рассматривали это тоже как вариант, он чуть более сложный с точки зрения техники, с точки зрения потенциального навеса потом российских ценных бумаг, которые сейчас находятся на счетах депо типа "С" у иностранных инвесторов. Мы в целом этот вариант рассматривали. Надо посмотреть, как пройдет первый этап, потом уже говорить о следующих каких-то шагах", - отметил он.
Юрист предупредил россиян о новых проблемах с замороженными активами