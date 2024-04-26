https://1prime.ru/20240426/obmen-847738166.html

Минфин не исключил обмен замороженными активами по схеме актив на актив

Минфин не исключил обмен замороженными активами по схеме актив на актив - 26.04.2024, ПРАЙМ

Минфин не исключил обмен замороженными активами по схеме актив на актив

Минфин России не исключает в будущем обмен замороженными активами по схеме актив на актив, сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T15:13+0300

2024-04-26T15:13+0300

2024-04-26T15:13+0300

замороженные российские активы

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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Минфин России не исключает в будущем обмен замороженными активами по схеме актив на актив, сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Не исключаем", - сказал он в интервью телеканалу "РБК", отвечая на вопрос, возможен ли в перспективе обмен замороженных активов по схеме актив на актив. "Технически эта схема более сложная. Плюс, конечно, есть некие политические моменты: западные товарищи сейчас обсуждают использование наших активов, конфискацию активов, поэтому мы не исключаем, что в этой связи будут приняты какие-то ответные меры. Но в целом мы настроены конструктивно. Мы готовы, как говорится, отпускать западных инвесторов, если это будет выгодно для наших граждан, для наших инвесторов", - сказал он. "Мы всегда рассматривали это тоже как вариант, он чуть более сложный с точки зрения техники, с точки зрения потенциального навеса потом российских ценных бумаг, которые сейчас находятся на счетах депо типа "С" у иностранных инвесторов. Мы в целом этот вариант рассматривали. Надо посмотреть, как пройдет первый этап, потом уже говорить о следующих каких-то шагах", - отметил он.

https://1prime.ru/20240424/aktivy-847650871.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

замороженные российские активы