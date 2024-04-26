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Минфин не исключил обмен замороженными активами по схеме актив на актив - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Минфин не исключил обмен замороженными активами по схеме актив на актив
Минфин не исключил обмен замороженными активами по схеме актив на актив - 26.04.2024, ПРАЙМ
Минфин не исключил обмен замороженными активами по схеме актив на актив
Минфин России не исключает в будущем обмен замороженными активами по схеме актив на актив, сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T15:13+0300
2024-04-26T15:13+0300
замороженные российские активы
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Минфин России не исключает в будущем обмен замороженными активами по схеме актив на актив, сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Не исключаем", - сказал он в интервью телеканалу "РБК", отвечая на вопрос, возможен ли в перспективе обмен замороженных активов по схеме актив на актив. "Технически эта схема более сложная. Плюс, конечно, есть некие политические моменты: западные товарищи сейчас обсуждают использование наших активов, конфискацию активов, поэтому мы не исключаем, что в этой связи будут приняты какие-то ответные меры. Но в целом мы настроены конструктивно. Мы готовы, как говорится, отпускать западных инвесторов, если это будет выгодно для наших граждан, для наших инвесторов", - сказал он. "Мы всегда рассматривали это тоже как вариант, он чуть более сложный с точки зрения техники, с точки зрения потенциального навеса потом российских ценных бумаг, которые сейчас находятся на счетах депо типа "С" у иностранных инвесторов. Мы в целом этот вариант рассматривали. Надо посмотреть, как пройдет первый этап, потом уже говорить о следующих каких-то шагах", - отметил он.
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замороженные российские активы
замороженные российские активы
15:13 26.04.2024
 
Минфин не исключил обмен замороженными активами по схеме актив на актив

Минфин не исключил обмен иммобилизованными активами по схеме актив на актив

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Минфин России не исключает в будущем обмен замороженными активами по схеме актив на актив, сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Не исключаем", - сказал он в интервью телеканалу "РБК", отвечая на вопрос, возможен ли в перспективе обмен замороженных активов по схеме актив на актив.
"Технически эта схема более сложная. Плюс, конечно, есть некие политические моменты: западные товарищи сейчас обсуждают использование наших активов, конфискацию активов, поэтому мы не исключаем, что в этой связи будут приняты какие-то ответные меры. Но в целом мы настроены конструктивно. Мы готовы, как говорится, отпускать западных инвесторов, если это будет выгодно для наших граждан, для наших инвесторов", - сказал он.
"Мы всегда рассматривали это тоже как вариант, он чуть более сложный с точки зрения техники, с точки зрения потенциального навеса потом российских ценных бумаг, которые сейчас находятся на счетах депо типа "С" у иностранных инвесторов. Мы в целом этот вариант рассматривали. Надо посмотреть, как пройдет первый этап, потом уже говорить о следующих каких-то шагах", - отметил он.
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