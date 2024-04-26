https://1prime.ru/20240426/oon-847748563.html

В ООН призвали осудить и расследовать ущерб "Северным потокам"

В ООН призвали осудить и расследовать ущерб "Северным потокам" - 26.04.2024, ПРАЙМ

В ООН призвали осудить и расследовать ущерб "Северным потокам"

Любой ущерб, нанесенный критической гражданской инфраструктуре, необходимо осудить и расследовать, заявил помощник генсека ООН Миросла Енча. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T17:40+0300

2024-04-26T17:40+0300

2024-04-26T17:40+0300

энергетика

чп на северных потоках

оон

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ООН, 26 апр - ПРАЙМ. Любой ущерб, нанесенный критической гражданской инфраструктуре, необходимо осудить и расследовать, заявил помощник генсека ООН Миросла Енча.Чиновник выступил на заседании Совета безопасности по теме теракта на российских газопроводах "Северный поток"."Любое преднамеренное нанесение ущерба критической гражданской инфраструктуре вызывает серьезную обеспокоенность, должно подвергнуться осуждению и должно быть расследовано", - сказал он.Енча также призвал проявить сдержанность и дождаться результатов расследования произошедшегог, которое ведет Германия. При этом он подчеркнул, что ООН не может подтвердить или проверить какие-либо заявления о теракте.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20240422/ukraina-847579720.html

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чп на северных потоках, оон