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В ООН призвали осудить и расследовать ущерб "Северным потокам"
В ООН призвали осудить и расследовать ущерб "Северным потокам" - 26.04.2024, ПРАЙМ
В ООН призвали осудить и расследовать ущерб "Северным потокам"
Любой ущерб, нанесенный критической гражданской инфраструктуре, необходимо осудить и расследовать, заявил помощник генсека ООН Миросла Енча. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T17:40+0300
2024-04-26T17:40+0300
2024-04-26T17:40+0300
энергетика
чп на северных потоках
оон
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ООН, 26 апр - ПРАЙМ. Любой ущерб, нанесенный критической гражданской инфраструктуре, необходимо осудить и расследовать, заявил помощник генсека ООН Миросла Енча.Чиновник выступил на заседании Совета безопасности по теме теракта на российских газопроводах "Северный поток"."Любое преднамеренное нанесение ущерба критической гражданской инфраструктуре вызывает серьезную обеспокоенность, должно подвергнуться осуждению и должно быть расследовано", - сказал он.Енча также призвал проявить сдержанность и дождаться результатов расследования произошедшегог, которое ведет Германия. При этом он подчеркнул, что ООН не может подтвердить или проверить какие-либо заявления о теракте.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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чп на северных потоках, оон
Энергетика, ЧП на Северных потоках, ООН
В ООН призвали осудить и расследовать ущерб "Северным потокам"
Помощник генсека ООН о "Севпотоках": любой ущерб критической инфраструктуре надо осудить
ООН, 26 апр - ПРАЙМ. Любой ущерб, нанесенный критической гражданской инфраструктуре, необходимо осудить и расследовать, заявил помощник генсека ООН Миросла Енча.
Чиновник выступил на заседании Совета безопасности по теме теракта на российских газопроводах "Северный поток".
"Любое преднамеренное нанесение ущерба критической гражданской инфраструктуре вызывает серьезную обеспокоенность, должно подвергнуться осуждению и должно быть расследовано", - сказал он.
Енча также призвал проявить сдержанность и дождаться результатов расследования произошедшегог, которое ведет Германия. При этом он подчеркнул, что ООН не может подтвердить или проверить какие-либо заявления о теракте.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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