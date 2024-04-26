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Центробанк может повысить оценку ключевой ставки
Центробанк может повысить оценку ключевой ставки - 26.04.2024, ПРАЙМ
Центробанк может повысить оценку ключевой ставки
Банк России может повысить оценку нейтральной ключевой ставки с текущих 6-7%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T15:09+0300
2024-04-26T15:09+0300
2024-04-26T15:14+0300
ставка банка россии
банк россии
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Банк России может повысить оценку нейтральной ключевой ставки с текущих 6-7%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Для обеспечения ценовой стабильности могут быть необходимы более высокие ставки в экономике. Мы обновим и, возможно, повысим оценку нейтральной ключевой ставки при подготовке основных направлений денежно-кредитной политики", - сказала Набиуллина в ходе своей пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.Банк России последний раз увеличивал диапазон нейтральной ключевой ставки в октябре прошлого года - до 6-7% с 5,5-6,5% годовых.
https://1prime.ru/20240426/stavka-847737425.html
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ставка банка россии
ставка Банка России, Банк России
Центробанк может повысить оценку ключевой ставки
ЦБ может повысить нейтральную оценку ключевой ставки с текущих 6-7 процентов
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Банк России может повысить оценку нейтральной ключевой ставки с текущих 6-7%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Для обеспечения ценовой стабильности могут быть необходимы более высокие ставки в экономике. Мы обновим и, возможно, повысим оценку нейтральной ключевой ставки при подготовке основных направлений денежно-кредитной политики", - сказала Набиуллина в ходе своей пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
Банк России последний раз увеличивал диапазон нейтральной ключевой ставки в октябре прошлого года - до 6-7% с 5,5-6,5% годовых.
Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки ЦБ