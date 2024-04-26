https://1prime.ru/20240426/otsenka-847737736.html

Центробанк может повысить оценку ключевой ставки

Центробанк может повысить оценку ключевой ставки - 26.04.2024, ПРАЙМ

Центробанк может повысить оценку ключевой ставки

Банк России может повысить оценку нейтральной ключевой ставки с текущих 6-7%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T15:09+0300

2024-04-26T15:09+0300

2024-04-26T15:14+0300

ставка банка россии

банк россии

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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Банк России может повысить оценку нейтральной ключевой ставки с текущих 6-7%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Для обеспечения ценовой стабильности могут быть необходимы более высокие ставки в экономике. Мы обновим и, возможно, повысим оценку нейтральной ключевой ставки при подготовке основных направлений денежно-кредитной политики", - сказала Набиуллина в ходе своей пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.Банк России последний раз увеличивал диапазон нейтральной ключевой ставки в октябре прошлого года - до 6-7% с 5,5-6,5% годовых.

https://1prime.ru/20240426/stavka-847737425.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ставка банка россии