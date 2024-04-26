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ЦБ оценил аллегорию ВТБ об эффекте Джанибекова в экономике России - 26.04.2024, ПРАЙМ
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ЦБ оценил аллегорию ВТБ об эффекте Джанибекова в экономике России
ЦБ оценил аллегорию ВТБ об эффекте Джанибекова в экономике России - 26.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ оценил аллегорию ВТБ об эффекте Джанибекова в экономике России
Банку России понравилась аллегория первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова об эффекте Джанибекова в российской экономике, сказал зампред ЦБ Алексей Заботкин. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T17:07+0300
2024-04-26T17:07+0300
банк россии
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Банку России понравилась аллегория первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова об эффекте Джанибекова в российской экономике, сказал зампред ЦБ Алексей Заботкин. 25 апреля первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил журналистам, что российская экономика, несмотря на "охлаждающий импульс" в виде высокой ключевой ставки ЦБ, продолжает демонстрировать высокие темпы роста, - такую ситуацию можно сравнить с эффектом Джанибекова. Он напомнил, что советский летчик-космонавт Владимир Джанибеков обратил внимание, что гайка в условиях невесомости без внешних сил меняет направление своего вращения против заданного человеком. "По нашему прогнозу, прогноз по инфляции 4,3-4,8% по году в целом предполагает, что в 4-м квартале этого года текущие темпы роста, то есть темпы роста цен из месяца в месяц с поправкой на сезонность в пересчете на год будут на уровне 4% или ниже. Когда это произойдет, можно констатировать, что спрос вернулся в равновесие с возможностями предложения, и экономика дальше развивается по траектории устойчивого сбалансированного роста", - отметил он. "По поводу эффекта Джанибекова, который привлек внимание, хочу пояснить, что это не такое уж редкое явление, которое происходит только в невесомости. На самом деле это такая классическая теорема из физики твердого тела, которая известна с XIX века, которую можно пронаблюдать здесь. На самом деле аллегория очень хорошая", - сказал Заботкин. Зампред Банка России рассказал, в чем суть этой теоремы. "В трехмерном пространстве у тела есть три оси вращения, вращение вокруг двух из них устойчивое, а третья, которая есть промежуточная - вокруг нее вращение неустойчивое. Вы можете попробовать книжку побросать в разном направлении, и будет видно, что если вы бросаете ее как бы в длину, то она будет кувыркаться, она не будет крутиться стабильно - собственно, это про неустойчивую промежуточную ось", - пояснил Заботкин. "В этом смысле аллегория очень хорошая, по сути дела она описывает ту ситуацию, ... что, действительно, есть базовый сценарий, есть альтернативный сценарий, который сводится к тому, что достигнутой степени жесткости недостаточно, чтобы инфляция устойчиво вернулась к 4%, и тогда, действительно, потребуются другие решения по ДКП. Наверное, в ближайшие несколько месяцев станет понятно, мы на пути к устойчивому равновесию или требуется предпринимать дополнительные решения", - добавил он.
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мнение, экономика рф, втб
Банк России, мнение, экономика РФ, ВТБ
17:07 26.04.2024
 
ЦБ оценил аллегорию ВТБ об эффекте Джанибекова в экономике России

ЦБ понравилась аллегория ВТБ об эффекте Джанибекова в российской экономике

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Банку России понравилась аллегория первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова об эффекте Джанибекова в российской экономике, сказал зампред ЦБ Алексей Заботкин.
25 апреля первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил журналистам, что российская экономика, несмотря на "охлаждающий импульс" в виде высокой ключевой ставки ЦБ, продолжает демонстрировать высокие темпы роста, - такую ситуацию можно сравнить с эффектом Джанибекова. Он напомнил, что советский летчик-космонавт Владимир Джанибеков обратил внимание, что гайка в условиях невесомости без внешних сил меняет направление своего вращения против заданного человеком.
"По нашему прогнозу, прогноз по инфляции 4,3-4,8% по году в целом предполагает, что в 4-м квартале этого года текущие темпы роста, то есть темпы роста цен из месяца в месяц с поправкой на сезонность в пересчете на год будут на уровне 4% или ниже. Когда это произойдет, можно констатировать, что спрос вернулся в равновесие с возможностями предложения, и экономика дальше развивается по траектории устойчивого сбалансированного роста", - отметил он.
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"По поводу эффекта Джанибекова, который привлек внимание, хочу пояснить, что это не такое уж редкое явление, которое происходит только в невесомости. На самом деле это такая классическая теорема из физики твердого тела, которая известна с XIX века, которую можно пронаблюдать здесь. На самом деле аллегория очень хорошая", - сказал Заботкин.
Зампред Банка России рассказал, в чем суть этой теоремы. "В трехмерном пространстве у тела есть три оси вращения, вращение вокруг двух из них устойчивое, а третья, которая есть промежуточная - вокруг нее вращение неустойчивое. Вы можете попробовать книжку побросать в разном направлении, и будет видно, что если вы бросаете ее как бы в длину, то она будет кувыркаться, она не будет крутиться стабильно - собственно, это про неустойчивую промежуточную ось", - пояснил Заботкин.
"В этом смысле аллегория очень хорошая, по сути дела она описывает ту ситуацию, ... что, действительно, есть базовый сценарий, есть альтернативный сценарий, который сводится к тому, что достигнутой степени жесткости недостаточно, чтобы инфляция устойчиво вернулась к 4%, и тогда, действительно, потребуются другие решения по ДКП. Наверное, в ближайшие несколько месяцев станет понятно, мы на пути к устойчивому равновесию или требуется предпринимать дополнительные решения", - добавил он.
 
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