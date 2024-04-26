https://1prime.ru/20240426/ozon-847720921.html

ФАС обязала Ozon изменить оферту

ФАС обязала Ozon изменить оферту - 26.04.2024, ПРАЙМ

ФАС обязала Ozon изменить оферту

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение Ozon, ведомством были установлены признаки необоснованного отказа потенциальным продавцам, | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T10:02+0300

2024-04-26T10:02+0300

2024-04-26T10:36+0300

экономика

фас рф

ozon

https://cdnn.1prime.ru/img/83253/32/832533275_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fc172a5b7658398581ae99a3f0db567b.jpg

МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение Ozon, ведомством были установлены признаки необоснованного отказа потенциальным продавцам, а также навязывание участия в акции, сообщает служба.Отмечается, что на протяжении 2023 года и в первом квартале текущего года в ФАС поступали многочисленные обращения граждан и предпринимателей на действия маркетплейса - речь идет о навязывании продавцам участия в услуге "Баллы за скидки", неопределенности в условиях расторжения договоров и ограничениях при размещении контактной информации продавцов.Кроме того, в действиях компании "установлены признаки необоснованного отказа в заключении договоров" – потенциальным продавцам отказывали без объяснения причин."По мнению ФАС России, действия компании содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции. Служба выдала маркетплейсу предупреждение. Компании необходимо внести изменения в оферту, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. При этом действия Ozon не должны повлечь ухудшения условий для контрагентов", - говорится в сообщении.В случае его неисполнения ведомство возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.Позднее в Ozon заявили агентству РИА Новости, что компания изучит все требования ФАС."Взгляд антимонопольного органа необходим для сохранения прозрачных правил в отрасли. Поэтому обращение ФАС - важный для нас сигнал. Мы с вниманием отнесемся к нему и изучим все требования. Мы на постоянной основе сотрудничаем с ведомством и продолжим диалог для разъяснения и решения спорных вопросов", - сообщили в Ozon.

https://1prime.ru/20240415/ozon--847389935.html

https://1prime.ru/20240425/poruchenie-847712530.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фас рф, ozon