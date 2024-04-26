https://1prime.ru/20240426/ozon-847720921.html
ФАС обязала Ozon изменить оферту
ФАС обязала Ozon изменить оферту - 26.04.2024, ПРАЙМ
ФАС обязала Ozon изменить оферту
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение Ozon, ведомством были установлены признаки необоснованного отказа потенциальным продавцам, | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T10:02+0300
2024-04-26T10:02+0300
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение Ozon, ведомством были установлены признаки необоснованного отказа потенциальным продавцам, а также навязывание участия в акции, сообщает служба.Отмечается, что на протяжении 2023 года и в первом квартале текущего года в ФАС поступали многочисленные обращения граждан и предпринимателей на действия маркетплейса - речь идет о навязывании продавцам участия в услуге "Баллы за скидки", неопределенности в условиях расторжения договоров и ограничениях при размещении контактной информации продавцов.Кроме того, в действиях компании "установлены признаки необоснованного отказа в заключении договоров" – потенциальным продавцам отказывали без объяснения причин."По мнению ФАС России, действия компании содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции. Служба выдала маркетплейсу предупреждение. Компании необходимо внести изменения в оферту, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. При этом действия Ozon не должны повлечь ухудшения условий для контрагентов", - говорится в сообщении.В случае его неисполнения ведомство возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.Позднее в Ozon заявили агентству РИА Новости, что компания изучит все требования ФАС."Взгляд антимонопольного органа необходим для сохранения прозрачных правил в отрасли. Поэтому обращение ФАС - важный для нас сигнал. Мы с вниманием отнесемся к нему и изучим все требования. Мы на постоянной основе сотрудничаем с ведомством и продолжим диалог для разъяснения и решения спорных вопросов", - сообщили в Ozon.
https://1prime.ru/20240415/ozon--847389935.html
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фас рф, ozon
ФАС обязала Ozon изменить оферту
ФАС выдала Ozon предупреждение, обязав изменить оферту и прекратить ряд практик
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение Ozon, ведомством были установлены признаки необоснованного отказа потенциальным продавцам, а также навязывание участия в акции, сообщает служба.
Отмечается, что на протяжении 2023 года и в первом квартале текущего года в ФАС поступали многочисленные обращения граждан и предпринимателей на действия маркетплейса - речь идет о навязывании продавцам участия в услуге "Баллы за скидки", неопределенности в условиях расторжения договоров и ограничениях при размещении контактной информации продавцов.
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Кроме того, в действиях компании "установлены признаки необоснованного отказа в заключении договоров" – потенциальным продавцам отказывали без объяснения причин.
"По мнению ФАС России, действия компании содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции. Служба выдала маркетплейсу предупреждение. Компании необходимо внести изменения в оферту, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. При этом действия Ozon не должны повлечь ухудшения условий для контрагентов", - говорится в сообщении.
В случае его неисполнения ведомство возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.
Позднее в Ozon заявили агентству РИА Новости, что компания изучит все требования ФАС.
"Взгляд антимонопольного органа необходим для сохранения прозрачных правил в отрасли. Поэтому обращение ФАС - важный для нас сигнал. Мы с вниманием отнесемся к нему и изучим все требования. Мы на постоянной основе сотрудничаем с ведомством и продолжим диалог для разъяснения и решения спорных вопросов", - сообщили в Ozon.
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