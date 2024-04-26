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Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину, пишут СМИ

Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину, пишут СМИ - 26.04.2024, ПРАЙМ

Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину, пишут СМИ

Мадрид согласился передать Киеву ракеты Patriot под нажимом НАТО и ЕС. Об этом сообщило издание Pais со ссылкой на правительственные источники. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T08:38+0300

2024-04-26T08:38+0300

2024-04-26T08:38+0300

вооружения

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поддержка украины

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Мадрид согласился передать Киеву ракеты Patriot под нажимом НАТО и ЕС. Об этом сообщило издание Pais со ссылкой на правительственные источники. "Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину под давлением со стороны НАТО и ЕС, требующих от европейских стран, у которых есть эти американские системы, поставить их Киеву", — сказано в материале издания. Ранее газета Financial Times сообщила, что союзники по ЕС и НАТО сильно давят на Грецию и Испанию, чтобы они передали Киеву системы ПВО Patriot и С-300, так как их собственные потребности "не столь велики, как у Украины". Отмечается, что давление на Афины и Мадрид оказывалось и на недавнем саммите ЕС. Во вторник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подтвердил, что союзники просили отправить Киеву системы ПВО С-300 или Patriot. При этом он заверил, что Афины этого не сделают. Ни глава Минобороны Испании Маргарита Роблес, ни глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес ранее не сообщали, будет ли Мадрид передавать Киеву системы ПВО Patriot. Испания имеет четыре батареи Patriot. Одна из них развернута в Турции в рамках миссии НАТО по защите воздушного пространства страны от возможных ракет, которые могут быть запущены из Сирии. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240419/zelenskiy-847525141.html

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испания, поддержка украины, patriot