Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину, пишут СМИ - 26.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240426/patriot-847717236.html
Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину, пишут СМИ
Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину, пишут СМИ - 26.04.2024, ПРАЙМ
Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину, пишут СМИ
Мадрид согласился передать Киеву ракеты Patriot под нажимом НАТО и ЕС. Об этом сообщило издание Pais со ссылкой на правительственные источники. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T08:38+0300
2024-04-26T08:38+0300
вооружения
испания
поддержка украины
patriot
https://cdnn.1prime.ru/img/76419/19/764191929_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_b44edfbbba53fc2df807eeef35128e46.jpg
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Мадрид согласился передать Киеву ракеты Patriot под нажимом НАТО и ЕС. Об этом сообщило издание Pais со ссылкой на правительственные источники. "Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину под давлением со стороны НАТО и ЕС, требующих от европейских стран, у которых есть эти американские системы, поставить их Киеву", — сказано в материале издания. Ранее газета Financial Times сообщила, что союзники по ЕС и НАТО сильно давят на Грецию и Испанию, чтобы они передали Киеву системы ПВО Patriot и С-300, так как их собственные потребности "не столь велики, как у Украины". Отмечается, что давление на Афины и Мадрид оказывалось и на недавнем саммите ЕС. Во вторник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подтвердил, что союзники просили отправить Киеву системы ПВО С-300 или Patriot. При этом он заверил, что Афины этого не сделают. Ни глава Минобороны Испании Маргарита Роблес, ни глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес ранее не сообщали, будет ли Мадрид передавать Киеву системы ПВО Patriot. Испания имеет четыре батареи Patriot. Одна из них развернута в Турции в рамках миссии НАТО по защите воздушного пространства страны от возможных ракет, которые могут быть запущены из Сирии. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240419/zelenskiy-847525141.html
испания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76419/19/764191929_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_4714cdda3e58806022112d49b87da7ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
испания, поддержка украины, patriot
Вооружения, ИСПАНИЯ, поддержка Украины, Patriot
08:38 26.04.2024
 
Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину, пишут СМИ

Pais: Испания согласилась поставить Киеву ракеты Patriot под давлением НАТО и ЕС

© fotolia.com / SOMATUSCANI" Мадрид
 Мадрид - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© fotolia.com / SOMATUSCANI
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Мадрид согласился передать Киеву ракеты Patriot под нажимом НАТО и ЕС. Об этом сообщило издание Pais со ссылкой на правительственные источники.
"Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину под давлением со стороны НАТО и ЕС, требующих от европейских стран, у которых есть эти американские системы, поставить их Киеву", — сказано в материале издания.
Ранее газета Financial Times сообщила, что союзники по ЕС и НАТО сильно давят на Грецию и Испанию, чтобы они передали Киеву системы ПВО Patriot и С-300, так как их собственные потребности "не столь велики, как у Украины". Отмечается, что давление на Афины и Мадрид оказывалось и на недавнем саммите ЕС.
Во вторник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подтвердил, что союзники просили отправить Киеву системы ПВО С-300 или Patriot. При этом он заверил, что Афины этого не сделают.
Ни глава Минобороны Испании Маргарита Роблес, ни глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес ранее не сообщали, будет ли Мадрид передавать Киеву системы ПВО Patriot.
Испания имеет четыре батареи Patriot. Одна из них развернута в Турции в рамках миссии НАТО по защите воздушного пространства страны от возможных ракет, которые могут быть запущены из Сирии.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
"У него есть шанс": в США заговорили о неожиданном плане Зеленского
19 апреля, 13:38
 
ВооруженияИСПАНИЯподдержка УкраиныPatriot
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала