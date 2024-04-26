https://1prime.ru/20240426/patriot-847750772.html

Белый дом дал понять, что у США пока нет свободных ПВО Patriot для Украины

Белый дом дал понять, что у США пока нет свободных ПВО Patriot для Украины - 26.04.2024, ПРАЙМ

Белый дом дал понять, что у США пока нет свободных ПВО Patriot для Украины

Соединенные Штаты пока не обладают свободными ракетами Patriot, которые можно было бы отправить Украине, сообщил советник президента США по национальной... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T19:28+0300

2024-04-26T19:28+0300

2024-04-26T19:28+0300

вооружения

patriot

военная помощь украине

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/82131/01/821310150_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c8d4b3d779836de9f27cb8379a5b5352.jpg

ВАШИНГТОН, 26 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты пока не обладают свободными ракетами Patriot, которые можно было бы отправить Украине, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Американские системы Patriot прямо сейчас развернуты по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке, для защиты войск США. Если мы сможем высвободить дополнительные американские батареи, мы их отправим (на Украину - ред.)", — заявил он в интервью телеканалу MSNBC. Салливан добавил, что тем временем, американские власти постараются убедить европейских союзников отправить Киеву имеющиеся у них средства ПВО.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

https://1prime.ru/20240423/sholts-847624728.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

patriot, военная помощь украине, сша