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Белый дом дал понять, что у США пока нет свободных ПВО Patriot для Украины - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Белый дом дал понять, что у США пока нет свободных ПВО Patriot для Украины
Белый дом дал понять, что у США пока нет свободных ПВО Patriot для Украины - 26.04.2024, ПРАЙМ
Белый дом дал понять, что у США пока нет свободных ПВО Patriot для Украины
Соединенные Штаты пока не обладают свободными ракетами Patriot, которые можно было бы отправить Украине, сообщил советник президента США по национальной... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T19:28+0300
2024-04-26T19:28+0300
вооружения
patriot
военная помощь украине
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ВАШИНГТОН, 26 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты пока не обладают свободными ракетами Patriot, которые можно было бы отправить Украине, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Американские системы Patriot прямо сейчас развернуты по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке, для защиты войск США. Если мы сможем высвободить дополнительные американские батареи, мы их отправим (на Украину - ред.)", — заявил он в интервью телеканалу MSNBC. Салливан добавил, что тем временем, американские власти постараются убедить европейских союзников отправить Киеву имеющиеся у них средства ПВО.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
https://1prime.ru/20240423/sholts-847624728.html
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patriot, военная помощь украине, сша
Вооружения, Patriot, военная помощь Украине, США
19:28 26.04.2024
 
Белый дом дал понять, что у США пока нет свободных ПВО Patriot для Украины

Салливан заявил, что у США пока нет свободных ракет Patriot для Украины

© AFP / Ziv KorenАрмейский зенитно-ракетный комплекс "Patriot" вооруженных сил США
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© AFP / Ziv Koren
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ВАШИНГТОН, 26 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты пока не обладают свободными ракетами Patriot, которые можно было бы отправить Украине, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Американские системы Patriot прямо сейчас развернуты по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке, для защиты войск США. Если мы сможем высвободить дополнительные американские батареи, мы их отправим (на Украину - ред.)", — заявил он в интервью телеканалу MSNBC.
Салливан добавил, что тем временем, американские власти постараются убедить европейских союзников отправить Киеву имеющиеся у них средства ПВО.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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ВооруженияPatriotвоенная помощь УкраинеСША
 
 
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