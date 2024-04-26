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Путин передал структуре "Газпрома" российские бизнесы Ariston и BSH - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Путин передал структуре "Газпрома" российские бизнесы Ariston и BSH
Путин передал структуре "Газпрома" российские бизнесы Ariston и BSH - 26.04.2024, ПРАЙМ
Путин передал структуре "Газпрома" российские бизнесы Ariston и BSH
Президент России Владимир Путин временно передал АО "Газпром бытовые системы" российские дочерние компании Ariston и BSH Hausgerate. Самые известные марки... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T18:35+0300
2024-04-26T18:41+0300
газпром
владимир путин
bosch
siemens
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин временно передал АО "Газпром бытовые системы" российские дочерние компании Ariston и BSH Hausgerate. Самые известные марки бытовой техники концерна BSH - Bosch и Siemens.Российская структура немецкой Bosch искала покупателей на два завода, которые находятся в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом, с августа 2022 года. Большую часть комплектующих предприятия получали из ЕС. По данным Holodilnik.ru, в первом полугодии 2021-го общий объем продаж Bosch в категории крупной бытовой техники составлял более полумиллиона устройств, а в 2022-м — только 412 тысяч.Немецкий концерн Siemens объявил, что уйдет из России весной 2022-го. Официальное заявление компании появилось в мае того же года. Все это время компания оценивала ситуацию, чтобы "обеспечить безопасность" трех тысяч ее сотрудников в России. Концерн присутствовал в 40 городах России. За 2021 год выручка российского ООО "Сименс" составила 834 миллионов евро.История взаимоотношений компании Siemens с нашей страной начинается в 1851 году, тогда был заключен контракт на поставку 75 стрелочных телеграфных аппаратов для строящейся линии Москва — Санкт-Петербург.
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газпром, владимир путин, bosch, siemens
Газпром, Владимир Путин, Bosch, Siemens
18:35 26.04.2024 (обновлено: 18:41 26.04.2024)
 
Путин передал структуре "Газпрома" российские бизнесы Ariston и BSH

Путин передал в управление структуры "Газпрома" российские "дочки" Ariston и BSH

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин временно передал АО "Газпром бытовые системы" российские дочерние компании Ariston и BSH Hausgerate. Самые известные марки бытовой техники концерна BSH - Bosch и Siemens.
Российская структура немецкой Bosch искала покупателей на два завода, которые находятся в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом, с августа 2022 года. Большую часть комплектующих предприятия получали из ЕС. По данным Holodilnik.ru, в первом полугодии 2021-го общий объем продаж Bosch в категории крупной бытовой техники составлял более полумиллиона устройств, а в 2022-м — только 412 тысяч.
Немецкий концерн Siemens объявил, что уйдет из России весной 2022-го. Официальное заявление компании появилось в мае того же года. Все это время компания оценивала ситуацию, чтобы "обеспечить безопасность" трех тысяч ее сотрудников в России. Концерн присутствовал в 40 городах России. За 2021 год выручка российского ООО "Сименс" составила 834 миллионов евро.
История взаимоотношений компании Siemens с нашей страной начинается в 1851 году, тогда был заключен контракт на поставку 75 стрелочных телеграфных аппаратов для строящейся линии Москва — Санкт-Петербург.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
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ГазпромВладимир ПутинBoschSiemens
 
 
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