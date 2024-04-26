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Главы внешнеполитических ведомств Китая и США встретились в Пекине - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Главы внешнеполитических ведомств Китая и США встретились в Пекине
Главы внешнеполитических ведомств Китая и США встретились в Пекине - 26.04.2024, ПРАЙМ
Главы внешнеполитических ведомств Китая и США встретились в Пекине
Глава МИД Китая Ван И в пятницу встретился в Пекине с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Центральное телевидение КНР. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T05:07+0300
2024-04-26T05:12+0300
политика
сша
переговоры
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МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Глава МИД Китая Ван И в пятницу встретился в Пекине с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Центральное телевидение КНР. Подробности встречи на текущий момент не разглашаются. Блинкен с 24 по 26 апреля находится с визитом в КНР. Госсекретарь уже встретился в Шанхае с секретарем парткома Шанхая Чэнь Цзинином, а также с китайскими бизнесменами и студентами. Блинкен прилетел в Пекин в четверг, чтобы провести переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Встретится ли госсекретарь США с председателем КНР Си Цзиньпином, пока официально не сообщалось.
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сша, переговоры
Политика, США, переговоры
05:07 26.04.2024 (обновлено: 05:12 26.04.2024)
 
Главы внешнеполитических ведомств Китая и США встретились в Пекине

ЦТВ КНР: главы внешнеполитических ведомств Китая и США встретились в Пекине

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НЕ БРАТЬ!!!!!!! - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
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МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Глава МИД Китая Ван И в пятницу встретился в Пекине с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Центральное телевидение КНР.
Подробности встречи на текущий момент не разглашаются.
Блинкен с 24 по 26 апреля находится с визитом в КНР. Госсекретарь уже встретился в Шанхае с секретарем парткома Шанхая Чэнь Цзинином, а также с китайскими бизнесменами и студентами.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
Блинкен призвал к здоровой экономической конкуренции между США и Китаем
Вчера, 14:07
Блинкен прилетел в Пекин в четверг, чтобы провести переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Встретится ли госсекретарь США с председателем КНР Си Цзиньпином, пока официально не сообщалось.
 
ПолитикаСШАпереговоры
 
 
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