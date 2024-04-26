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Главы внешнеполитических ведомств Китая и США встретились в Пекине

Главы внешнеполитических ведомств Китая и США встретились в Пекине - 26.04.2024, ПРАЙМ

Главы внешнеполитических ведомств Китая и США встретились в Пекине

Глава МИД Китая Ван И в пятницу встретился в Пекине с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Центральное телевидение КНР. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T05:07+0300

2024-04-26T05:07+0300

2024-04-26T05:12+0300

политика

сша

переговоры

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МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Глава МИД Китая Ван И в пятницу встретился в Пекине с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Центральное телевидение КНР. Подробности встречи на текущий момент не разглашаются. Блинкен с 24 по 26 апреля находится с визитом в КНР. Госсекретарь уже встретился в Шанхае с секретарем парткома Шанхая Чэнь Цзинином, а также с китайскими бизнесменами и студентами. Блинкен прилетел в Пекин в четверг, чтобы провести переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Встретится ли госсекретарь США с председателем КНР Си Цзиньпином, пока официально не сообщалось.

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сша, переговоры