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Ван И сделал ряд резких заявлений на встрече с Блинкеном
Ван И сделал ряд резких заявлений на встрече с Блинкеном - 26.04.2024, ПРАЙМ
Ван И сделал ряд резких заявлений на встрече с Блинкеном
Законные права КНР на развитие постоянно подавляются, а его основные интересы сталкиваются с вызовами, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с госсекретарем... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T06:15+0300
2024-04-26T06:15+0300
2024-04-26T07:13+0300
политика
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переговоры
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МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Законные права КНР на развитие постоянно подавляются, а его основные интересы сталкиваются с вызовами, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Вместе с тем министр иностранных дел КНР отметил, что отношения Китая и Содиненных Штатов сталкиваются с различными препятствиями. Центральное телевидение Китая приводит высказывание Ван И: "Законные права Китая на развитие необоснованно подавляются, а основные интересы Китая постоянно сталкиваются с вызовами". Будут ли Китай и Соединенные Штаты твердо придерживаться правильного пути стабильности и движения вперед или же вновь опустятся по спирали к ошибкам прошлого, является серьезным вопросом, стоящим перед обеими странами, который проверяет их искренность и возможности, отметил Ван И.Также он заявил, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться во внутренние дела Китая или подавлять его развитие и не пересекать "красные линии" КНР.Центральное телевидение Китая передает его заявление: "Требования Китая последовательны, он всегда выступает за взаимное уважение основных интересов. США не должны вмешиваться во внутренние дела Китая, не должны подавлять развитие Китая, им также не следует пересекать "красные линии" Пекина, касающиеся суверенитета, безопасности и интересов развития КНР".Госсекретарь США Энтони Блинкен с 24 по 26 апреля находится с визитом в Китае. Глава внешнеполитического ведомства США уже встретился в Шанхае с секретарем парткома Шанхая Чэнь Цзинином, китайскими бизнесменами и студентами. В четверг Блинкен прибыл в Пекин на переговоры с главой МИД КНР Ван И. Встретится ли госсекретарь с председателем Китая Си Цзиньпином, ранее официально не сообщалось.
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ван и, энтони блинкен, переговоры
Политика, Ван И, Энтони Блинкен, переговоры
Ван И сделал ряд резких заявлений на встрече с Блинкеном
Ван И: законные права Китая на развитие постоянно подавляются
МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Законные права КНР на развитие постоянно подавляются, а его основные интересы сталкиваются с вызовами, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.
Вместе с тем министр иностранных дел КНР отметил, что отношения Китая и Содиненных Штатов сталкиваются с различными препятствиями.
Центральное телевидение Китая приводит высказывание Ван И: "Законные права Китая на развитие необоснованно подавляются, а основные интересы Китая постоянно сталкиваются с вызовами".
Будут ли Китай и Соединенные Штаты твердо придерживаться правильного пути стабильности и движения вперед или же вновь опустятся по спирали к ошибкам прошлого, является серьезным вопросом, стоящим перед обеими странами, который проверяет их искренность и возможности, отметил Ван И.
Блинкен призвал к здоровой экономической конкуренции между США и Китаем
Также он заявил, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться во внутренние дела Китая или подавлять его развитие и не пересекать "красные линии" КНР.
Центральное телевидение Китая передает его заявление: "Требования Китая последовательны, он всегда выступает за взаимное уважение основных интересов. США не должны вмешиваться во внутренние дела Китая, не должны подавлять развитие Китая, им также не следует пересекать "красные линии" Пекина, касающиеся суверенитета, безопасности и интересов развития КНР".
Госсекретарь США Энтони Блинкен с 24 по 26 апреля находится с визитом в Китае. Глава внешнеполитического ведомства США уже встретился в Шанхае с секретарем парткома Шанхая Чэнь Цзинином, китайскими бизнесменами и студентами. В четверг Блинкен прибыл в Пекин на переговоры с главой МИД КНР Ван И. Встретится ли госсекретарь с председателем Китая Си Цзиньпином, ранее официально не сообщалось.