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В Кремле не слышали официальных заявлений о доме Иванова на Рублевке

В Кремле не слышали официальных заявлений о доме Иванова на Рублевке - 26.04.2024, ПРАЙМ

В Кремле не слышали официальных заявлений о доме Иванова на Рублевке

В Кремле не располагают официальной информацией о доме арестованного заместителя министра обороны Тимура Иванова на Рублевке. Об этом журналистам сообщил... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T14:41+0300

2024-04-26T14:41+0300

2024-04-26T14:57+0300

россия

дмитрий песков

новости

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. В Кремле не располагают официальной информацией о доме арестованного заместителя министра обороны Тимура Иванова на Рублевке. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее Пескову задали вопрос о том, что у Иванова якобы обнаружили дом на Рублевке, стоимость которого оценивается в один миллиард рублей."Ну знаете, мне неизвестно, я не слышал официальных заявлений следствия на этот счет. Естественно, идет следствие, поэтому мы не можем сказать, насколько эта информация соответствует действительности, это не наша прерогатива", - отметил он.Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что ориентироваться следует только на официальные данные.

https://1prime.ru/20240425/pribyl-847690883.html

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россия, дмитрий песков, новости