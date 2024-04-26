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В Кремле не слышали официальных заявлений о доме Иванова на Рублевке - 26.04.2024, ПРАЙМ
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В Кремле не слышали официальных заявлений о доме Иванова на Рублевке
В Кремле не слышали официальных заявлений о доме Иванова на Рублевке - 26.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле не слышали официальных заявлений о доме Иванова на Рублевке
В Кремле не располагают официальной информацией о доме арестованного заместителя министра обороны Тимура Иванова на Рублевке. Об этом журналистам сообщил... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T14:41+0300
2024-04-26T14:57+0300
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. В Кремле не располагают официальной информацией о доме арестованного заместителя министра обороны Тимура Иванова на Рублевке. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее Пескову задали вопрос о том, что у Иванова якобы обнаружили дом на Рублевке, стоимость которого оценивается в один миллиард рублей."Ну знаете, мне неизвестно, я не слышал официальных заявлений следствия на этот счет. Естественно, идет следствие, поэтому мы не можем сказать, насколько эта информация соответствует действительности, это не наша прерогатива", - отметил он.Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что ориентироваться следует только на официальные данные.
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россия, дмитрий песков, новости
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Новости
14:41 26.04.2024 (обновлено: 14:57 26.04.2024)
 
В Кремле не слышали официальных заявлений о доме Иванова на Рублевке

Песков заявил, что не слышал официальных заявлений о доме Иванова на Рублевке

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. В Кремле не располагают официальной информацией о доме арестованного заместителя министра обороны Тимура Иванова на Рублевке. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее Пескову задали вопрос о том, что у Иванова якобы обнаружили дом на Рублевке, стоимость которого оценивается в один миллиард рублей.
"Ну знаете, мне неизвестно, я не слышал официальных заявлений следствия на этот счет. Естественно, идет следствие, поэтому мы не можем сказать, насколько эта информация соответствует действительности, это не наша прерогатива", - отметил он.
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что ориентироваться следует только на официальные данные.
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