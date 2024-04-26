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США верят в шансы на победу Украины в конфликте с Россией, заявил Салливан

США верят в шансы на победу Украины в конфликте с Россией, заявил Салливан - 26.04.2024, ПРАЙМ

США верят в шансы на победу Украины в конфликте с Россией, заявил Салливан

Соединенные Штаты верят в шансы на победу Украины в конфликте с Россией, сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T19:56+0300

2024-04-26T19:56+0300

2024-04-26T19:58+0300

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ВАШИНГТОН, 26 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты верят в шансы на победу Украины в конфликте с Россией, сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Да, они могут. Они могут победить", — отметил он в интервью телеканалу MSNBC. Представитель Белого дома пояснил, что такого результата Киев может добиться за счет "огромных усилий, мобилизованных" США и их союзниками для поставок украинской армии необходимого оружия и снаряжения. По словам Салливана, военно-промышленный комплекс США наращивает производство вооружений, в частности, снарядов, в которых нуждается Киев. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Данный проект был принят после полугодовых споров. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

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