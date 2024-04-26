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США верят в шансы на победу Украины в конфликте с Россией, заявил Салливан
США верят в шансы на победу Украины в конфликте с Россией, заявил Салливан - 26.04.2024, ПРАЙМ
США верят в шансы на победу Украины в конфликте с Россией, заявил Салливан
Соединенные Штаты верят в шансы на победу Украины в конфликте с Россией, сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T19:56+0300
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ВАШИНГТОН, 26 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты верят в шансы на победу Украины в конфликте с Россией, сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Да, они могут. Они могут победить", — отметил он в интервью телеканалу MSNBC. Представитель Белого дома пояснил, что такого результата Киев может добиться за счет "огромных усилий, мобилизованных" США и их союзниками для поставок украинской армии необходимого оружия и снаряжения. По словам Салливана, военно-промышленный комплекс США наращивает производство вооружений, в частности, снарядов, в которых нуждается Киев. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Данный проект был принят после полугодовых споров. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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сша, украина, сво
США верят в шансы на победу Украины в конфликте с Россией, заявил Салливан
Салливан заявил, что по мнению США, Украина может победить в конфликте с Россией
ВАШИНГТОН, 26 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты верят в шансы на победу Украины в конфликте с Россией, сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Да, они могут. Они могут победить", — отметил он в интервью телеканалу MSNBC.
Представитель Белого дома пояснил, что такого результата Киев может добиться за счет "огромных усилий, мобилизованных" США и их союзниками для поставок украинской армии необходимого оружия и снаряжения.
По словам Салливана, военно-промышленный комплекс США наращивает производство вооружений, в частности, снарядов, в которых нуждается Киев.
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Данный проект был принят после полугодовых споров. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
Белый дом дал понять, что у США пока нет свободных ПВО Patriot для Украины