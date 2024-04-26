https://1prime.ru/20240426/pogloschenie-847720153.html
Владелец De Beers отклонил предложение BHP о поглощении
Владелец De Beers отклонил предложение BHP о поглощении - 26.04.2024, ПРАЙМ
Владелец De Beers отклонил предложение BHP о поглощении
Anglo American, владеющая известной алмазной компанией De Beers, отклонила предложение австралийской BHP о своём поглощении, следует из сообщения британской... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T09:44+0300
2024-04-26T09:44+0300
2024-04-26T09:44+0300
экономика
de beers
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Anglo American, владеющая известной алмазной компанией De Beers, отклонила предложение австралийской BHP о своём поглощении, следует из сообщения британской компании. Ранее BHP выдвинула предложение о поглощении Anglo American, и британская компания должна была рассмотреть его. По данным агентства Рейтер, общая сумма приобретения активов в итоге должна была составить 38,8 миллиарда долларов. "Совет директоров рассмотрел это предложение вместе со своими консультантами и пришел к выводу, что оно существенно недооценивает компанию Anglo American и ее будущие перспективы. Поэтому совет единогласно отклонил это предложение", - говорится в сообщении Anglo American. Компания также считает, что предложение BHP предусматривает структуру, крайне непривлекательную для акционеров Anglo American, учитывая неопределенность и сложность, присущие предложению, а также значительные риски его исполнения. BHP (ранее - BHP Billiton) была основана в 2001 году и занимается добычей бокситов, угля, меди, марганца, железной руды, урана, никеля, алмазов, серебра и титаносодержащих минералов. Anglo American имеет горнодобывающие предприятия в Африке, Европе, Северной и Южной Америке, Азии и Австралии. Компания добывает медь, никель, металлы платиновой группы, алмазы, а также железную руду, сталеплавильный уголь, марганец и полигалит. Владеет 86% De Beers. Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.
https://1prime.ru/20240417/almazy-847464593.html
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de beers, поглощение бизнеса
Экономика, De Beers, поглощение бизнеса
Владелец De Beers отклонил предложение BHP о поглощении
Владелец De Beers Anglo American,отклонил предложение BHP о поглощении
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Anglo American, владеющая известной алмазной компанией De Beers, отклонила предложение австралийской BHP о своём поглощении, следует из сообщения британской компании.
Ранее BHP выдвинула предложение о поглощении Anglo American, и британская компания должна была рассмотреть его. По данным агентства Рейтер, общая сумма приобретения активов в итоге должна была составить 38,8 миллиарда долларов.
"Совет директоров рассмотрел это предложение вместе со своими консультантами и пришел к выводу, что оно существенно недооценивает компанию Anglo American и ее будущие перспективы. Поэтому совет единогласно отклонил это предложение", - говорится в сообщении Anglo American.
Компания также считает, что предложение BHP предусматривает структуру, крайне непривлекательную для акционеров Anglo American, учитывая неопределенность и сложность, присущие предложению, а также значительные риски его исполнения.
BHP (ранее - BHP Billiton) была основана в 2001 году и занимается добычей бокситов, угля, меди, марганца, железной руды, урана, никеля, алмазов, серебра и титаносодержащих минералов.
Anglo American имеет горнодобывающие предприятия в Африке, Европе, Северной и Южной Америке, Азии и Австралии. Компания добывает медь, никель, металлы платиновой группы, алмазы, а также железную руду, сталеплавильный уголь, марганец и полигалит. Владеет 86% De Beers. Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.
De Beers нарастила продажи алмазов за последние пять недель