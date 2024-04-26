https://1prime.ru/20240426/porty-847728033.html

Порты Греции обслуживают перевалку оружия НАТО к границам России, пишут СМИ

Порты Греции обслуживают перевалку оружия НАТО к границам России, пишут СМИ - 26.04.2024, ПРАЙМ

Порты Греции обслуживают перевалку оружия НАТО к границам России, пишут СМИ

Вся греческая портовая сеть применяется для нужд США и НАТО, обслуживая доставку оружия к границе альянса и России, а также на Украину. Об этом сообщил печатный | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T11:59+0300

2024-04-26T11:59+0300

2024-04-26T11:59+0300

вооружения

греция

нато

поставки вооружений

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АФИНЫ, 26 апр - ПРАЙМ. Вся греческая портовая сеть применяется для нужд США и НАТО, обслуживая доставку оружия к границе альянса и России, а также на Украину. Об этом сообщил печатный орган Компартии Греции (КПГ) газета "Ризоспастис". "Вся портовая сеть страны обслуживает перевалку оружия, систем вооружения и боеприпасов до линии границы с Россией. Вся инфраструктура, которую можно использовать для погрузки и разгрузки, находится в готовности 24 часа в сутки", — сказано в материале издания. Отмечается, что фирма Global Defense Logistics (GDL Group), которая базируется в румынской Констанце, и ее представитель, дочерняя компания Gelasakis Group в суде, выиграли предложенный Вашингтоном контракт на сумму более 14 миллионов долларов на "погрузку и разгрузку и другие сопутствующие услуги на портовых терминалах" (Stivedoring and Associated Terminal Services - S&RTS) во всех портах Греции, со сроком исполнения контракта с 16.06.2024 по 15.12.2029 года. По данным издания, подрядчик выполнит все работы, требуемые для пересылки военных грузов и боеприпасов из США в Центральную и Восточную Европу. Отмечается, что это стало возможным после двух "обновлений" соглашения об оборонном сотрудничестве с американцами, "превративших всю страну в бастион евроатлантизма". "Ризоспастис" разместила детали тендера. Подрядчик должен взять на себя внутреннюю транспортировку военных грузов из портов и в порты, включая Пирей, Салоники, Александруполис, Волос и Кавалу, в том числе на военные базы. При этом от подрядчика может потребоваться одновременное выполнение услуг в упомянутых портах 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году. Также от подрядчика требуется обеспечение защиты от "вандализма и терроризма", а также "дополнительную безопасность военных самолетов или специализированных грузов". Через Александруполис прошли сотни вертолетов, единиц гусеничной или колесной бронетехники, представляющей для военных большую ценность, пишет издание. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240424/nato-847653391.html

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греция, нато, поставки вооружений